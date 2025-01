M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1842: Magda pomoże Kacprowi stać się ojcem! Zazdrosny sąsiad chłopaka zaplanuje zemstę - ZDJĘCIA

W 1842 odcinku "M jak miłość" Kacper (Bartosz Ziewiec) będzie mógł liczyć w sądzie na wsparcie Magdy (Anna Mucha), Kingi (Katarzyna Cichopek) i Kiemliczów, dzięki pomocy których uda mu się uzyskać prawo do opieki nad małoletnimi siostrami (Natalia i Nadia Witkowskie). A w szczególności Budzyńskiej, która zaangażuje się w jego sprawę najbardziej, co nie ujdzie uwadze zazdrosnemu sąsiadowi chłopaka, Święcickiemu (Artur Paczesny)! Do tego stopnia, że w 1842 odcinku "M jak miłość" wściekły mężczyzna postanowi się za to na niej zemścić! Do czego się posunie i czy Magda zginie? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!