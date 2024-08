M jak miłość, odcinek 1811: Pierwsza sprawa Magdy jako prawniczki. Pomoże osieroconemu Kacprowi

M jak miłość, odcinek 1813: Problemy Basi z tajemniczym nauczycielem. To on doprowadzi do upadku Rogowskiej? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1811 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1811 odcinku "M jak miłość" Magda otrzyma pierwsze zawodowe zlecenie. Przypomnijmy, że w minionych odcinkach "M jak miłość" Budzyńska skończyła studia prawnicze i chociaż wszyscy myśleli, że znów dołączy do kancelarii Andrzeja, tak się jednak nie stało. Magda wpadła bowiem na pomysł zjęcia się ważnymi sprawami adopcji i praw dzieci. To historia Nadii (Mira Fareniuk) poruszyła ją do tego stopnia, że postanowiła pójść w tym kierunku także na polu zawodowym. Zamiast zaangażować się w sprawy klientów kancelarii Andrzeja i Wernera, ona zaproponowała mężowi zaaranżowanie nowej odnogi biura, którą mogłaby zająć się wraz z Kingą (Katarzyna Cichopek). Chodzi o pomoc dzieciom oraz rodzicom.

- (...) Główny nacisk chcemy położyć przede wszystkim na pomoc prawną z zakresu praw dziecka, na pomoc prawną jeżeli chodzi o opiekę zastępczą, adopcję - wyjaśniała Magda w minionym sezonie "M jak miłość" przed wakacjami. - (...) Z Kingą mogłybyśmy wziąć dyżury, co nie wpływałoby na pracę kancelarii, ponieważ mogłybyśmy to robić popołudniami, a ja mogłabym wykorzystać swój dyplom - dodała zdeterminowana Budzyńska.

Pierwsze zlecenie Magdy w 1811 odcinku "M jak miłość"

Już w 1811 odcinku "M jak miłość" Budzyńska dostanie okazję, by się wykazać. Nie po to skończyła studia, by dyplom do niczego jej się nie przydał. To Natalia zgłosi się do żony Andrzeja po pomoc dla pewnego chłopaka. Okaże się, że Kacper to sierota z dwójką rodzeństwa. Niebawem chłopak ma osiągnąć pełnoletność, więc chciałaby móc przejąć opiekę nad dwiema młodszymi siostrami. Sprawa nie będzie taka oczywista i prosta, a Magda musiałaby poświęcić czas i zaangażować się w sprawy chłopaka.

Magda pomoże osieroconemu rodzeństwu?

Zagmatwana sytuacja Kacpra w 1811 odcinku "M jak miłość" skłoni Magdę do działania. Czy z sukcesem pomoże zatroskanemu chłopakowi, by po osiągnięciu pełnoletności mógł zająć się rodzeństwem? Śmierć rodziców wstrząsnęła całą trójką, ale Kacper uzna, iż chce sprawować opiekę nad siostrami. Dla Budzyńskiej to bardzo ważna sprawa, która zweryfikuje jej wiedzę i umiejętności prawnicze.