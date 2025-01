M jak miłość, odcinek 1848: Przełom w relacji Budzyńskich z Julią! Magda i Andrzej oficjalnie włączą ją do rodziny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" nastąpi prawdziwy przełom w relacji Budzyńskich z Malicką! A tak właściwie Magdy z Julią, gdyż to właśnie żona Andrzeja nie mogła pogodzić się z myślą, że to jego była kochanka jest nową wybranką Dimy! I nic dziwnego, gdyż przecież prawniczka najpierw chciała odebrać jej męża, a teraz wzięła się jeszcze za Nadię, którą ona już zdążyła pokochać jak własną córkę. I choć Budzyńska już na samym początku zgłosiła stanowcze weto, to z czasem zrozumie, że nie zdoła powstrzymać Ukraińca przed miłością. Dokładnie tak samo jak wcześniej Andrzej, który próbował to zrobić właśnie ze względu na swoją żonę. Ale na to było już za późno, gdyż Dima zdążył się zakochać tak samo jak Julia. Dlatego w 1848 odcinku "M jak miłość" Budzyńskim nie pozostanie nic innego jak tylko się z tym pogodzić!

Budzyńscy zaproszą Julię na rodzinnego grilla w 1848 odcinku "M jak miłość"!

I w 1848 odcinku "M jak miłość" tak właśnie się stanie, gdy Magda i Andrzej zorganizują w Siedlisku rodzinnego grilla, na którego zaproszą już nie tylko Nadię z Dimą, ale także i Julię. I w ten sposób oficjalnie włączą Malicką w swój kręg, co w relacji żony Budzyńskiego i jego byłej kochanki będzie prawdziwym przełomem nie tylko dla samej Magdy, ale i Andrzeja, gdyż przecież teraz Julia stanie się kobietą jego niedawnego rywala o serce swojej żony. Ale w 1848 odcinku "M jak miłość" to już będzie przeszłość, a cała czwórka oddzieli tą grubą kreską, aby w końcu zacząć nowy rozdział w swoim życiu i nie patrzeć już wstecz. Tym bardziej, że będą ku temu powody!

Nadia zaakceptuje w końcu nową wybrankę ojca w 1848 odcinku "M jak miłość"?

Oczywiście, w 1848 odcinku "M jak miłość" rodzinne ognisko Budzyńskich nie odbędzie się od tak, gdyż nastąpi po zaskakującej decyzji Dimy o wyprowadzce jego i Nadii z Siedliska, z czym jego córka nie do końca będzie mogła się pogodzić. I nic dziwnego, gdyż na miejscu będzie mieć ukochaną Magdę, którą będzie traktować jak własną matkę i nie będzie chciała, aby to Julia zajmowała jej miejsce. Ale sęk w tym, że Ukrainiec nie będzie miał zamiaru rezygnować z Malickiej, przez co w 1848 odcinku "M jak miłość" i Budzyńscy postanowią zrobić wszystko, aby pomóc Nadii oswoić się z tą sytuacją, a także zaakceptować nową wybrankę jej ojca! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!