M jak miłość, odcinek 1842: Nadia poskarży się Magdzie na Julię! Nie będzie chciała nowej matki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1842 odcinku "M jak miłość" Magda w końcu odzyska Nadię, która wróci do niej i Andrzeja (Krystian Wieczorek) po wspólnym wyjeździe nad morze z Dimą i Julią. Tyle tylko, że młoda Ukrainka będzie miała już zupełnie inny humor niż przed wyjazdem, gdy już nie mogła się go doczekać. Tym bardziej, gdy dowiedziała się, że wybierze się z nimi nowa koleżanka ojca, przez co od razu pomyślała o Judycie (Paulina Chruściel). Jednak finalnie okazała się być nią Julia, która wcześniej uratowała ją, gdy zgubiła się w lesie, a także pomogła jej i jej ojcu dotrzeć na Mazury. I choć Nadia ogromnie cieszyła się ze wspólnego wypadu z Malicką do tego stopnia, że zupełnie zapomniała o Budzyńskiej i nawet się z nią nie pożegnała, to już w 1842 odcinku "M jak miłość" będzie mieć kompletnie inne nastawienie do nowej znajomej ojca!

Nadia zmieni swój stosunek do Julii w 1842 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1842 odcinku "M jak miłość" Nadia już będzie wiedziała, że Julia nie jest tylko koleżanką Dimy, ale jego nową wybranką, co już jej się nie spodoba! A to dlatego, że młoda Ukrainka nie będzie chciała, aby Malicka zajęła miejsce jej zmarłej matki Oleny. Tym bardziej, że w ten sposób już będzie traktować Magdę, która po tragicznej śmierci jej matki zajęła się nią i pokochała ją jak własną córką. I to z wzajemnością. Dlatego w 1842 odcinku "M jak miłość" Nadia wróci z powrotem do Budzyńskiej, której zwierzy się ze swoich trosk i otwarcie zapowie, że nie chce, aby to Julia byłą jej nową macochą!

Dima zwiąże się z Julią na przekór córce w 1842 odcinku "M jak miłość"?

I wówczas w 1842 odcinku "M jak miłość" Dima znajdzie się w kropce, gdyż przeciwko niemu wystąpią już nie tylko Budzyńscy, ale także i własna córka! I to jeszcze w momencie, gdy on jeszcze bardziej zakocha się w Malickiej i nie będzie chciał bez niej żyć, przez co chwilę wcześniej sam nakaże Magdzie, aby w końcu zaakceptowała ich związek! Ale jak zachowa się w tej sytuacji w 1842 odcinku "M jak miłość"? Czy zwiąże się z Julią już nie tylko na przekór Magdzie i Andrzejowi, ale także i Nadii? Czy Budzyńska na to pozwoli? Szczególnie, że sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje, gdy prawdy o nowym związku Malickiej w końcu dowie się i Rotkiewicz (Aleksandar Milicević) i także nie będzie z niego zadowolony! Jak to się skończy? Przekonamy się już niebawem!