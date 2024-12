M jak miłość, odcinek 1836: Judyta po Arturze weźmie się za Dimę? Nadia pomyśli, że to z nią spotyka się jej ojciec - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" Judyta po Arturze (Robert Moskwa) zagnie parol i na Dimę?! Dopiero co Kosowskiej udało się pozbyć Marysi (Małgorzata Pieńkowska) z przychodni i wyciągnąć jej męża na wspólne wyjście i to w czasie, który miał spędzić z żoną. Tyle tylko, że wtedy odezwał się do niego głos rozsądku w osobie Barbary (Teresa Lipowska), przez który Artur się opamiętał i wrócił z powrotem do Marysi. Czy zatem w 1836 odcinku "M jak miłość" Judyta przerzuci się na kolejnego lekarza z przychodni w Lipnicy? Tak właśnie będzie myślała córka ich ortopedy!

Nadia uzna, że to z Judyta jest wybranką jej ojca w 1836 odcinku "M jak miłość"!

W 1836 odcinku "M jak miłość" Nadia będzie miała ponownie wyjechać z ojcem na wakacje, ale tym razem już nie na Mazury, a nad morze! I jak się okaże już wcale nie we 2, a 3, gdyż Dima poinformuje ją SMS-em, iż wybierze się z nimi jego koleżanka, którą i ona będzie nie tylko znać, ale także i lubić! Stąd w 1836 odcinku "M jak miłość" jego córka od razu pomyśli o psychoterapeutce Judycie! Tym bardziej, że przecież zarówno Marysia, jak i Krysia (Dorota Chotecka-Pazura) będą miały mężów, więc aż będzie musiało chodzić o samotną Kosowską!

- Jesteś spakowana? Tak jak obiecałem, pojedzie z nami moja bardzo dobra koleżanka. Mam nadzieję, że się ucieszy, bo bardzo ją lubisz - przeczyta Nadia, po czym zwróci się do Budzyńskich - Ale, że nowa koleżanka?

- No chyba fajnie, nie? - uzna Magda (Anna Mucha).

- A może chodzi o panią Judytę? Tą z przychodni - pomyśli od razu Ukrainka.

Magda i Nadia nie będą wiedziały, że Dima spotyka się z Julią w 1836 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1836 odcinku "M jak miłość" ani ona, ani Magda, nie będą świadome, że to wcale nie chodzi o koleżankę z pracy! Oczywiście, w przeciwieństwie do Andrzeja (Krystian Wieczorek), który doskonale będzie wiedział wiedział, że chodzi tu o jego byłą kochankę, Julię, ale jednak nie odważy im się tego powiedzieć. Dlatego nawet jego żona w pierwszej chwili ucieszy się z takiego obrotu spraw. Jednak później szybko tego pożałuje, gdy w 1836 odcinku "M jak miłość" wreszcie dowie się, że chodzi nie o Kosowską, a Malicką!

- W sumie dobra, nieważne. Najważniejsze, że znów wyjadę nad morze. Tylko szkoda, że nie z tobą. A może? Pojedziesz z nami? Proszę! - zaproponuje jej Nadia.

- Nie, kochanie naprawdę. Ani tata nie byłby zadowolony z tego rozwiązania, ani na pewno jego nowa koleżanka - oceni Magda.

- A ja tak nie uważam - stwierdzi Ukrainka, która jeszcze także nie będzie świadoma tego, jak bardzo się myli!