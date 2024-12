M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1835: Barbara przemówi Arturowi do rozsądku! Nie pozwoli mu drugi raz zniszczyć małżeństwa z Marysią - ZDJĘCIA

W 1835 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) ostro weźmie się za Artura (Robert Moskwa), gdy dowie się od Marysi (Małgorzata Pieczyńska), że wystawił ją dla Judyty (Paulina Chruściel)! I choć Rogowską mocno to zaboli, to spróbuje udać przed matką, że ją to nie rusza, ale seniorka nie da się nabrać! Tym bardziej, że doskonale będzie wiedziała, jak bardzo córka chciała pojechać z mężem do spa i tak tego nie zostawi! W 1835 odcinku "M jak miłość" Barbara skontaktuje się z Arturem i w porę zdecyduje się wstrząsnąć zięciem, aby nie popełnił kolejnego błędu i znów nie zniszczył swojego małżeństwa z Marysią! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!