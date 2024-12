M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1836: Andrzej powie Magdzie o romansie Julii i Dimy! Wpadnie w szał i już nie zdoła jej uspokoić - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1836 odcinku "M jak miłość" Andrzej (Krystian Wieczorek) w końcu powie Magdzie (Anna Mucha) o romansie Julii (Marta Chodorowska) z Dimą (Michaił Pszeniczny)! Wszystko przez to, że Nadia (Mira Fareniuk) zdradzi Budzyńskiej, że nad morze nie jedynie tylko z ojcem, ale także i jego koleżanką. I wówczas w 1836 odcinku "M jak miłość" Magda przeżyje drugi szok, gdy mąż przyzna, że chodzi właśnie o Malicką! I wtedy wpadnie w taki szał, że Budzyński nie zdoła jej uspokoić! Czy dojdzie do tragedii? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w WIDEO i naszej GALERII ZDJĘĆ!