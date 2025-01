M jak miłość, odcinek 1848: Franka nie wybaczy Pawłowi! Zerwie kontakt z mężem i przestanie odbierać jego telefony

M jak miłość, odcinek 1843: Wyleczona Dorota wróci do Bartka! Znów zobaczy żonę nad rzeką w Grabinie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Paweł zda sobie sprawę, że jego zazdrość i oskarżenia wobec Franki były ogromnym błędem. Nie będzie mógł przeboleć tego, jak potraktował swoją żonę, szczególnie że konflikt z Franką doprowadził także do bójki z bratem, Piotrkiem. Zduński, przygnębiony i pełen wyrzutów sumienia, zacznie robić wszystko, by odzyskać zaufanie Franki, lecz to nie będzie jednak takie proste.

Przeprosiny Pawła nie zrobią na France żadnego wrażenia. Ból i rozczarowanie, jakie Zduńska odczuje po niesprawiedliwych oskarżeniach, okażą się zbyt silne. Paweł, mimo swoich wysiłków, nie znajdzie sposobu, by naprawić ich relację. Czy jego skrucha w 1848 odcinku "M jak miłość" wystarczy, by Franka zdecydowała się dać mu kolejną szansę?

Franka w 1848 odcinku "M jak miłość" zerwie kontakt z Pawłem

Franka w 1848 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na radykalny krok. Nie tylko będzie unikała rozmów z Pawłem, ale całkowicie zerwie z nim kontakt! Zduńska przestanie odbierać jego telefony i postanowi trzymać się z dala od męża. Zraniona oskarżeniami o zdradę uzna, że nie może wybaczyć Pawłowi jego braku zaufania.

Jej decyzja będzie szokiem dla Pawła, który nie spodziewał się, że konsekwencje jego słów mogą być aż tak poważne. W 1848 odcinku "M jak miłość" Zduński zacznie rozumieć, że może stracić Frankę na zawsze. Nie będzie jednak w stanie niczego zrobić, bo żona postawi twarde granice.

Małżeństwo Pawła i Franki w 1848 odcinku "M jak miłość" przetrwa kryzys?

Choć Paweł będzie robił wszystko, by naprawić swoje błędy, jego starania nie przyniosą z początku żadnych efektów. Franka nie będzie gotowa na rozmowę ani na wybaczenie. Czy to już koniec małżeństwa Pawła i Franki? A może Zduński znajdzie sposób, by odzyskać żonę i odbudować ich związek? W 1848 odcinku "M jak miłość" losy tej pary zawisną na włosku, a emocje sięgną zenitu!