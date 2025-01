M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1846: Poruszające rozstanie Bartka i Barbary! Ucieknie daleko, a babcia w pełni go zrozumie - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1846 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) postanowi bez słowa wyjechać z Grabiny! Nie mogąc znieść bólu po ucieczce Doroty (Iwona Rejzner), Lisiecki postanowi uciec jak najdalej. W chwili, gdy będzie jednak pakował swoje rzeczy do samochodu, natknie się na Barbarę (Teresa Lipowska), która będzie w kompletnym szoku na widok wyjeżdżającego Bartka. Czy uda jej się go zatrzymać, a może w 1846 odcinku "M jak miłość" babcia mężczyzny zrozumie, że wyjazd to coś czego Lisiecki potrzebuje teraz najbardziej? Poznaj szczegóły i zobacz nasze wideo z tych scen!