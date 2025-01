M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1843: Barbara uzna Dorotę za zmarłą! Doradzi Bartkowi, żeby nauczył się żyć z tą stratą - ZDJĘCIA

W 1843 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) doprowadzi Bartka (Arkadiusz Smoleński) do gorzkich przemyśleń. Nestorka rodu Mostowiaków podczas porannego spotkania w sadzie zasugeruje, że Dorota (Iwona Rejzner) może już nigdy nie wrócić. Lisiecki będzie zdruzgotany, słysząc od babci, że czas nauczyć się żyć z tą stratą. Co więcej, Barbara wspomni o swoim zmarłym mężu Lucjanie (Witold Pyrkosz), podkreślając, jak trudno było jej zaakceptować że jego już nie ma. W 1843 odcinku "M jak miłość" Bartek nie zdoła pogodzić się z tą myślą i nie uwierzy w to, że jego ukochana może być martwa. Czy Barbara będzie miała rację? Koniecznie poznaj więcej informacji i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.