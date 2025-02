M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1846: Bartek cudem uniknie wypadku po wyjeździe z Grabiny! Będzie w strasznym stanie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1846 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) postanowi wyjechać. Po utracie Doroty (Iwona Rejzner) nie będzie w stanie dłużej żyć w miejscu, które przypomina mu o tragedii i bólu. W chwili, gdy już niemal zniknie z rodzinnej miejscowości, wydarzy się coś, co może doprowadzić do tragedii! Bartek zmęczony, wycieńczony emocjami, usiądzie za kierownicą i wyruszy w drogę. Jednak późna godzina i stres zrobią swoje. Lisiecki w 1846 odcinku "M jak miłość" zacznie zasypiać za kółkiem i o krok uniknie śmierci, kiedy jego samochód niespodziewanie wpadnie w poślizg. Czy to będzie koniec Bartka? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz tę scenę w naszej GALERII ZDJĘĆ.