M jak miłość, odcinek 1846: Bartek wyjedzie z Grabiny, by poznać prawdę o śmierci Doroty. Tak go pożegna Barbara - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Od zniknięcia Doroty w 1846 odcinku "M jak miłość" miną kolejne tygodnie, ale Bartek nadal nie poradzi sobie z emocjami i ze świadomością, że stracił żonę, że być może odeszła od niego na zawsze. Zdruzgotany, na granicy psychicznego załamania będzie rozpamiętywał pożegnalne nagranie Doroty, filmik, który nakręciła dla niego w wieczór, gdy uciekła, a który miał trafić do niego dopiero po jej śmierci. W poruszającym przesłaniu umierająca Dorota poprosiła go, by jej wybaczył, wyjaśniła dlaczego musiała go opuścić i przekazała mu ostatnią wolę.

W 1846 odcinku "M jak miłość" nie będzie nadziei, że Dorota żyje!

Ponieważ w 1846 odcinku "M jak miłość" Bartek nie dostanie żadnych nowych wieści o Dorocie od detektywa, nie będzie już żadnej nadziei na to, że ona jeszcze żyje. Lisiecki nie przyjmie jednak do wiadomości śmierci Doroty. Będzie spał ze zdjęciem żony, odsunie się od najbliższych, stanie się wręcz otępiały.

- Bartek po takim szoku emocjonalnym musi odreagować. Pęka mu serce i zamienia się to w szaleństwo, w rozpacz. Potem w jakiś stupor. Aż wreszcie mam wrażenie Bartek gdzieś robi się skamieniały... - ocenił zachowanie swojego bohatera Arkadiusz Smoleński w "Kulisach serialu M jak miłość".

Barbara przerażona stanem psychicznym Bartka w 1846 odcinku "M jak miłość"

Stan psychiczny Bartka w 1846 odcinku "M jak miłość" będzie tak potworny, że Barbara zacznie się bać o niego, że może się posunąć do jakiegoś desperackiego kroku, że bez Doroty nie będzie chciał już żyć.

- Jemu się wydaje, że bez niej życia nie będzie... Czas idzie do przodu, czas leczy rany. A poza tym trzeba mieć nadzieję. A w każdym razie nie zamykać sobie, że już nic więcej się nie zdarzy! - oceniła to co się czeka Bartka w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Teresa Lipowska.

Wyjazd Bartka z Grabiny w 1846 odcinku "M jak miłość"! Nie podda się, póki nie znajdzie Doroty

To właśnie Barbara w 1846 odcinku "M jak miłość" sprawi, że Bartek jednak się nie podda, podejmie kolejną próbę odnalezienia Doroty i odkrycia, czy jeszcze żyje. Dlatego wyjedzie z Grabiny, a kochająca babcia pożegna go słowami: "Jedź, skoro ma ci to przynieść trochę spokoju".

Ostatnie spotkanie Bartka z Barbarą w 1846 odcinku "M jak miłość" dla obojga będzie bardzo wzruszające. Lisiecki będzie czuł, że zawsze będzie miał po swojej stronie najważniejszą osobą z rodziny Mostowiaków, że babcia zawsze będzie na niego czekała.

- Chyba nie byłoby Bartka bez Barbary. Jej uwaga, czułość, czujność, mądre rady, delikatność w wytłumaczeniu też obiektywnym sytuacji sprawia, że Bartek przechodzi w tryb zadaniowy. Bartek nie spocznie, dopóki jej nie znajdzie i nie pozna prawdy mimo złamanego serca... - ujawnił Smoleński w "Kulisach serialu M jak miłość".

