M jak miłość, odcinek 1830: Bartek przekaże Barbarze złe wieści o leczeniu Doroty! Zupełnie się podda w walce z rakiem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1830 odcinku "M jak miłość" zmierzą się z dramatycznymi skutkami leczenia chorej na nowotwór Kaweckiej! Zgodnie z obietnicą, którą Lisiecki złożył ukochanej, przez cały czas będzie ją wspierał w nierównej walce z chorobą. Nawet, gdy nadejdą najgorsze momenty.

Fatalne wyniki badań Doroty w 1830 odcinku "M jak miłość"! I tak wyjdzie ze szpitala

A taki nastąpi, kiedy w 1830 odcinku "M jak miłość" po kolejnej radioterapii Dorota wyjdzie ze szpitala na własne żądanie, chociaż odbierze fatalne wyniki badań, nie zareaguje na leczenie, tak jak liczyli na to lekarze. Poza tym w tajemnicy przed narzeczonym Dorota zacznie planować desperacką ucieczkę za granicę, by Lisiecki nie patrzył na to jak umiera.

Bartek w 1830 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Barbarze jak źle jest z Dorotą

W obecności chorej Doroty Bartek w 1830 odcinku "M jak miłość" będzie się zachowywał tak, jakby nie dopuszczał do siebie myśli, że może nie wyzdrowieć, że czeka ją śmierć. Ale podczas wizyty w domu Mostowiaków u Barbary, którą kocha jak własną babcię, pozwoli sobie na chwilę słabości i zwątpienia. - Jak Dorota się czuje? - zapyta Barbara, wierząc w to, że ich wspólna walka z chorobą skończy się sukcesem, że ukochana Bartka pokona raka.

- Bardzo źle znosi radioterapię... - powie Bartek drżącym głosem. I po chwili w 1830 odcinku "M jak miłość" przekaże Barbarze, że złe wyniki badań dobiły Dorotę, że choroba tak ją osłabiła, że mimo jego ogromnego wsparcia powoli traci już siły i zwyczajnie się poddaje.

Ślub Doroty i Bartka w 1830 odcinku "M jak miłość" przesunięty na inny termin!

Oczywiście miłość Bartka w 1830 odcinku "M jak miłość" będzie dla Doroty ogromnym wsparciem, tak jak i czuła opieka, którą ją otoczy. A mimo to osłabiona chorobą Dorota podejmie decyzję, która wpłynie na ich najbliższą przyszłość. Ponieważ ze względu na leczenie nie wezmą jeszcze ślubu, Kawecka postanowi uciec. - Mieliśmy już być po ślubie, a teraz nie wiadomo kiedy... - rozpłacze się przy Bartku, który natychmiast zareaguje.

- Skoro tak, zróbmy to jutro! - zapowie Bartek, nieświadomy tego, że Dorota chce go zostawić. Nie zważając na ślub, na to jak bardzo ją kocha!