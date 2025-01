M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1843: Tak Jagoda i Tadeusz nazwą swoją córeczkę! Skłoni ich do tego historia Bartka i Doroty? - ZDJĘCIA

W 1843 odcinku "M jak miłość" Jagoda (Katarzyna Kołeczek) i jej mąż Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) wreszcie ujawnią imię, jakie wybrali dla swojej nienarodzonej córeczki! Para zdecyduje się nazwać dziewczynkę Dorotka, co może być hołdem dla śmiertelnie chorej na raka i zaginionej obecnie Doroty Kaweckiej (Iwona Rejzner), żony Bartka (Arkadiusz Smoleński). To jednak nie koniec rewelacji! W 1843 odcinku "M jak miłość", mimo radosnych przygotowań do przyjścia na świat dziecka, Kiemliczowie staną przed poważnym wyzwaniem zdrowotnym. Artur Rogowski (Robert Moskwa) odkryje na zdjęciach USG niepokojące objawy sugerujące wadę serca u nienarodzonej dziewczynki. Czy Jagoda i Tadeusz poradzą sobie z tym dramatem? Poznaj szczegóły.