M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1843: Rogowski przekaże Marysi fatalne wyniki badań! Nie będzie już żadnej szansy - ZDJĘCIA

W 1843 odcinku "M jak miłość" blady strach padnie na Rogowskich, kiedy w przychodni w ręce Artura (Robert Moskwa) wpadną wyniki badań USG ciąży Jagody (Katarzyna Kołeczek). Co prawda Artur jest internistą, a nie ginekologiem, ale na zdjęciu nienarodzonego dziecka Jagody i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) zauważy niepokojący szczegół. Zanim Rogowski powie Kiemliczom o swoich podejrzeń, to w 1843 odcinku "M jak miłość" przekaże wyniki badań Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Oboje uznają, że nie ma szans dla dziecka tej pary... Sprawdź, co się wydarzy.