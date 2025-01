M jak miłość, odcinek 1842: Ostra kłótnia Julii i Rotkiewicza. Nie daruje jej romansu z Dimą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1842 odcinku "M jak miłość" Rotkiewicz przyuważy szczęśliwą Julię u boku Dimy. Zaszokowany spojrzy na zakochanych zza rolet w gabinecie i od razu poczuje złość. Co prawda, między nim a Malicką nie doszło do poważnych deklaracji i związku, ale trzeba przyznać, że początkowo była nadzieja na coś więcej niż przyjaźń. Prawniczka pomagała Rotkiewiczowi po śmierci jego rodziny, wtedy mocno się do siebie zbliżyli. Ona i Andrzej (Krystian Wieczorek) wybronili Marka od zarzutów w sprawie zabójstwa. Wydawało się, że wszystko idzie dobrze, a przyjaźń może przerodzić się w coś więcej. Z czasem jednak wyszło na jaw, że Rotkiewicz tkwi myślami w przeszłości. Przeszedł tragedię, więc trudno się dziwić, że nie zdołał szybko wejść w nowy związek.

Rotkiewicz zaprosi Julię do kina, ale ona odmówi

Widocznie Rotkiewicz liczył na dalszy ciąg znajomości z Julią, skoro już w 1842 odcinku "M jak miłość" wpadnie w szał na widok Malickiej i ojca Nadii (Mira Fareniuk). Tym bardziej, że jeszcze przed sceną na parkingu zdoła porozmawiać z kobietą i dostanie kosza.

- (...) Ostatnio prawie w ogóle nie masz dla mnie czasu - wypali Rotkiewicz. - Bardzo sobie przyjaźń i mam nadzieję, że w tej kwestii nic się nie zmieniło... - wspomni Rotkiewicz, a potem zaprosi Malicką do kina. Ona jednak szybko się wykręci i jak najszybciej wyjdzie z budynku. Nie powie jednak, że spieszy się do ukochanego.

Rotkiewicz odkryje związek Julii z Dimą i się zacznie

Niedługo potem prawnik wyjrzy przez okno i zobaczy czułe przywitanie Julii z Dimą przy samochodzie. Kiedy tylko prawniczka wróci do biura po telefon, Marek naskoczy na nią na całego.

- Kiedy zamierzałaś mi powiedzieć? - ostro zapyta prawnik, nie bawiąc się w uprzejmości. Nie powstrzyma nerwów po scenie na parkingu.

- Słucham? - zapyta zdziwiona Malicka.

- Czyli nie zamierzałaś! A nasza przyjaźń?! Nasza przyjaźń chyba się właśnie skończyła! - krzyknie wzburzony Marek w 1842 odcinku "M jak miłość", ale nie doczeka się odpowiedzi. Urażona Julia wyjdzie z biura i nie raczy wyjaśnić. Teoretycznie nie musi się tłumaczyć z prywatnych spraw, ale jednak Marek zostanie urażony do żywego. Czas pokaże, czy zechce dopiec Malickiej i zniszczyć jej związek z Dimą.