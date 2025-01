M jak miłość, odcinek 1842: Budzyński znów wejdzie z Julią na wojenną ścieżkę? Nie dogada się z byłą kochanką - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Julia w 1842 odcinku "M jak miłość" spróbuje dogadać się z niezadowolonym Andrzejem. Wykorzysta chwilę w biurze, by zagaić rozmowę. Malicka wie bowiem, że były kochanek i Magda są ostro niezadowoleni z jej związku z Dimą. Teoretycznie to prywatna sprawa prawniczki i lekarza, ale w praktyce chodzi o Nadię. Magda chce być obecna w życiu dziewczynki, kocha ją jak córkę i czuje ogromną niesprawiedliwość, że to akurat Malicka ma zostać macochą Nadii! Nikt przecież nie zapomniał dramatu, który urządziła po romansie z Andrzejem.

Nieudolne pojednanie Julii z Andrzejem

Budzyński nie będzie w nastroju do rozmowy z byłą kochanką. Julia zjawi się w jego gabinecie, ale raczej nie zostanie ciepło przyjęta.

- Nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać o mnie i o Dimie... - zagai Malicka.

- I niech tak zostanie - ostro przyzna Andrzej. - To są wasze prywatne sprawy. Oczywiście ta sytuacja dla mnie i dla Magdy nie jest komfortowa, ale przecież jesteśmy dorośli. Ludzie latami żyją obok siebie, dzieląc się opieką nad dzieckiem... - przyzna, widocznie niezadowolony z obrotu spraw. To jednak wiadome, że prawnik. nie ma prawa mówić byłej kochance, z kim może się spotykać.

Julia zobaczy, że Budzyński nie jest skory do załagodzenia sprawy

Mimo wszystko Julia raz jeszcze podejmie próby wyjaśnienia, że nie planowała celowo wiązać się z Dimą. Z boku faktycznie mogłoby się wydawać, że kobieta chce zrobić Magdzie i Andrzejowi na złość. Wychodzi jednak na to, iż naprawdę poczuła coś do taty Nadii.

- Tak, ale chciałabym ci powiedzieć, że nie planowałam tego - dopowie prawniczka, ale Andrzej naprawdę nie będzie miał ochoty tego słuchać.

- Julia, nie tłumacz się! Podjęliście taką decyzję, koniec i kropka. Musimy to zaakceptować. Dla mnie nie ma tematu - ostro powie Budzyński, ukrócając niewygodną rozmowę. Julia daruje sobie dalsze zapewnienia.