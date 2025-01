Pierwsza miłość, odcinek 3944: Wyjazd Ani i Białego do Hiszpanii obróci się w koszmar. To przez Melkę - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3932: Ksiądz Bruno na tropie psychola Mateusza. To znajomy Marty dorwie kryminalistę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3944 - piątek, 31.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Anka i Kamil będą gotowi na wspólny wyjazd do Hiszpanii. Nie polecą sami, bo według ustaleń - mają spędzić urlop z Melką i Piotrkiem. Także policjant nie ukryje ekscytacji wobec podróży i tylko Melka znajdzie się w kłopotach i coraz bardziej nerwowej sytuacji. To ona kombinuje i nakręca dziwne interesy z podejrzanym Jewgienijem. Handlarzowi bardzo nie spodoba się nagły bunt dziewczyny i jej niechęć do inwestowania pieniędzy w biznes. Sytuacja Melki z godziny na godzinę będzie wyglądała coraz gorzej.

Anka z Białym podekscytowani wyjazdem. Nie wiedzą, co ich czeka

W 3944 odcinku "Pierwszej miłości" Ania z Kamilem wezmą się za pakowanie walizek. Tylko godziny będą dzieliły ich od słonecznej Hiszpanii, gdzie mogliby wypocząć i nabrać dystansu. Niestety ani oni, ani nieświadomy Piotrek nie mają pojęcia, że przez Melkę mogą znaleźć się w środku koszmaru. Czy w ogóle zdołają wyjechać z kraju?

Urlop skończy się katastrofą?

Melka nawet nie wie, jak bardzo rozjuszy wściekłego Jewgienija. Po odmówieniu w zainwestowanie pieniędzy w jego kolejny wymysł, narazi się kryminaliście tak mocno, że doprowadzi do bardzo niebezpiecznych zdarzeń. Zdradzamy, że wyjazd Ani, Piotrka i Białego w ogóle może się nie odbyć! Wszystkie te plany w 3944 odcinku "Pierwszej miłości" zniweczy jedno przerażające wydarzenie…