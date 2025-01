Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3109: Cezary po decyzji sądu wystawi Sofię i Józefinę dla Natalii. Ona jest najważniejsza - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3109 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary (Marcel Opaliński) odetchnie z ulgą, bo sąd uzna, że to on jest biologicznym ojcem małego Czarka. To oznacza, że dziecko już na zawsze połączy go z Sofią (Valeri Guliaieva), ale na jego warunkach. Rawicz uprzedził już Sofię, że podzielą się opieka nad synem, by wychowa go razem z Natalią (Maria Dejmek). Także w 3109 odcinku "Barw szczęścia" da swojej byłej wyraźnie do zrozumienia, że zawsze wybierze obecną ukochaną. Wystawi Sofię i matkę Józefinę (Elżbieta Jarosik) dla Natalii. Co na to Rawiczowa? Poznaj szczegóły.