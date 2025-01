Barwy szczęścia, odcinek 3109: Natalia przed rozprawą Cezarego i Sofii wyciągnie wyniki badań DNA dziecka! Nie będzie już wątpliwości, czyj to syn - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia, odcinek 3123: Szokująca przemiana Józefiny po zaręczynach z Andrzejem! Oficjalnie włączy Zwoleńskich i Marczaków do rodziny

"Barwy szczęścia" odcinek 3109 - piątek, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dla Cezarego Rawicza w 3109 odcinku "Barw szczęścia" nadejdzie sądny dzień! Mimo że nie wypierał się, że Czaruś jest jego synem, płaci Sofii na dziecko, to była narzeczona niemal zmusiła go, żeby zgodnie z prawem, oficjalnie został uznany za ojca małego Czarka. Oczywiście wystarczyłoby załatwić to w urzędzie, ale Sofia chciała mieć pewność, że da mu swojego nazwisko. W grę wchodzi także podział opieki nad dzieckiem.

Badania DNA wykazały, kto jest ojcem syna Sofii

Przed sądową rozprawą w 3109 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zauważy, że Cezary naprawdę się denerwuje, jakby obawiał się, że Sofia może mu wywinąć jeszcze jakiś numer. - To ważny dzień jednak - stwierdzi przejęty Rawicz.

- Przestań. To jest tylko formalność!

- Myślisz, że nie ma opcji, że coś pójdzie nie tak? - zapyta ukochaną, a zarazem prawniczkę.

W tym momencie w 3109 odcinku "Barw szczęścia" Natalia wspomni o testach na ojcostwo, których wynik nie wzbudził żadnych wątpliwości, że Cezary, a nie kto inny jest ojcem Czarka. - Nie! Co może pójść nie tak? Jesteście z Sofią zgodni, macie wyniki badań DNA. Nie ma się czego bać!

- Pewnie masz rację...

- Na pewno tylko tym się stresujesz?

- Tak, a co innego masz na myśli?

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zapyta Cezarego o zaproszenie Sofii i syna na ich ślub

- Musimy obgadać pewną sprawę... - doda Natalia i 3109 odcinku "Barw szczęścia" poruszy jeszcze kwestię ich ślubu i zaproszenia na rodzinną uroczystość Sofii z ich synem. Oczywiście nie będzie chciała widzieć "rywalki" na ślubie, ale chodzi także o dobro dziecka. - Czaruś na pewno nie będzie pamiętał, że nie było go na naszym ślubie, ale my będziemy.

- Ale Sofia na pewno nie zgodzi się, żebyśmy sami go zabrali, więc może już nie komplikujmy...

- A ty nie chciałbyś, żeby był z nami w tak ważnym dniu?

- Kto się nim zajmie? Ja? Chyba raczej nie. A Małgorzata i Jerzy też będą zajęci... Sofia na pewno nie będzie chciała przyjść. To byłoby niezręczne...

- Musimy w końcu jakoś ułożyć te relacje - zauważy Natalia, która w 3109 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miała żadnych podstaw, by wątpić w Cezarego, w to, że chociaż uznał syna Sofii za swoje dziecko, to nie chce z nią być.

- Ale nie możemy jej zmuszać, żeby przychodziła na nasz ślub. Wiem, że to będzie dla niej za trudne. Już wolę, żeby Czarka też z nami nie było - zdecyduje Rawicz.