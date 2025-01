Barwy szczęścia, odcinek 3104: Cezary dostanie wezwanie do sądu! Uprzedzi Sofię, że wychowa ich syna razem z Natalią - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3104 - piątek, 10.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Spotkanie Cezarego i Sofii w 3104 odcinku "Barw szczęścia" zaaranżuje Józefina, która wykorzysta rozprawę o ustalenie ojcostwa Czarusia jako pretekst, by zwabić syna do siebie i kolejny raz połączyć go z byłą narzeczoną. Tyle tylko, że Rawicz da matce wyraźnie do zrozumienia, że nie życzy sobie, by dłużej wtrącała się w jego sprawy. O przyszłości synka będzie decydował tylko z Sofią, a jej nic do tego.

Józefina w 3104 odcinku "Barw szczęścia" wytknie Cezaremu, że nie dba o syna

Ale Rawiczowa w 3104 odcinku "Barw szczęścia" nie byłaby sobą, gdyby nie wytknęła Cezarego, że jakoś nie śpieszyło mu, żeby uznać Czarka za swoje dziecko, żeby w urzędzie dać mu nazwisko. Dlatego Sofia wystąpiła do sądu, by załatwić wszystko zgodnie z prawem.

- Wbrew twoim podejrzeniom ja nie wchodzę z butami w cudze życie! Staram się tylko pomagać! Skoro już tu jesteś, to myślę, że poświęcisz troszkę czasu dla własnego dziecka... - rzuci złośliwie Józefina, wypierając się, że ingeruje w życie Cezarego. - Tak, poświęcę... -burknie Rawicz.

Tak Sofia w 3104 odcinku "Barw szczęścia" będzie tłumaczyła się przed Cezarym z wezwania do sądu

Wizyta Cezarego zaskoczy Sofię, która w 3104 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie się spodziewała jego odwiedzin u syna. Jej także Rawicz zwróci uwagę, że byłoby szybciej, gdyby załatwi sprawę Czarusia w urzędzie. - Pomyślałam, że w sądzie będzie pewniej - wyjaśni ulubienica Józefiny.- Sofia, wiesz, że ja się nie wypieram syna...

- Wiem, ufam ci, przecież też płacisz na Czarka, chociaż nie musisz. Nie unikasz go. No może źle pomyślałam... Ja nie chciałam o wszystko pytać Józefiny...

- Dobrze już trudno. Mamy termin, ustalimy to i tyle... - stwierdzi z rezygnacją w głosie Cezary.

- Czaruś będzie na pewno wdzięczny. I ja też...

- Musimy też pomyśleć o tym, jak będziemy dzielić się opieką...

- Zawsze jesteś mile widziany u Czarusia. Nigdy ci tego nie odbiorę... A czy potrzebujemy w ogóle mieć jakieś sztywne zasady?

Czy w 3104 odcinku "Barw szczęścia" Cezary i Sofia dogadają się w sprawie podziału opieki nad synem?

W tym momencie w 3104 odcinku "Barw szczęścia" Cezary poruszy drażliwy temat tego swojego ślubu z Natalią i tego, że ze Zwoleńską stworzy nową rodzinę, a syn Sofii będzie jej częścią. Bo ona już niekoniecznie.

- No wiesz, teraz jest łatwo, bo on jest jeszcze malutki, ale zaraz urośnie, dojdzie kwestia naszej patchworkowej rodziny, Natalia, Lea... Ja będę też chciał, żeby spędzał czas z nimi... Mam nadzieję, że to nie jest problem...

- Oczywiście, że nie. Zależy mi, żeby miał potem dobre relacje z całą twoją rodziną - zapewni Sofia, której jednak wcale się nie spodoba taka wizja przyszłości.