M jak miłość, odcinek 1841: Przyjaciółka Martyny odsłoni jej prawdziwą twarz! Jej nie oszuka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1841 odcinku "M jak miłość" Agata sama zaproponuje Martynie wypad do Warszawy. Ciężarna kobieta poprosi Wysocką o wsparcie w zakupach dla swojego dziecka, które już niebawem ma pojawić się na świecie. Lekarka z ochotą wyrazi zgodę na dotrzymanie towarzystwa, chociaż w wyjeździe do Warszawy wcale nie postawi Agaty na pierwszym miejscu. Zyska pretekst do dowiedzenia się czegoś o Marcinie (Mikołaj Roznerski)!

Agata rozszyfruje plan Martyny w 1841 odcinku "M jak miłość"

- Słuchaj, a nie pojechałabyś ze mną do Warszawy? Chciałabym obejrzeć łóżeczka, wybrać tapety do pokoju dziecinnego, może kupić już kilka drobiazgów... Co ty na to? - zaproponuje Agata w 1841 odcinku "M jak miłość", na co Wysocka od razu przystanie.

- No wiesz, głowy nie urywa, ale pewnie mogę jechać! Zrobiłabym wszystko, żeby się wyrwać z tej głuszy i zająć się czymś - przyzna i zacznie szykować się do wyjazdu. Zrezygnuje z wyciągniętych dresów, postawi na naturalny makijaż i zwiewną sukienkę. Kiedy spotka się z przyjaciółką przed domem, ta od razu dostrzeże prawdziwy cel wizyty lekarki w stolicy. Przecież to oczywiste, że Wysocka nie wystroi się dla Agaty...

- To nie jest dobry pomysł... Chcesz się z nim spotkać? Z Marcinem? - od razu wypomni kobieta, patrząc na wystylizowaną przyjaciółkę.

- Nie, chcę się tylko dowiedzieć jak się czuje! - obroni się Wysocka.

- Jasne... I ty i on ledwo co pozbieraliście się po tej historii. No nie rób tego! Zwłaszcza sobie... - Agata nie będzie zachwycona postępowaniem Martyny, ale koniec końców wspólnie wyruszą do stolicy.

Martyna wyjawi prawdziwe intencje

Po zakupach w Warszawie w 1841 odcinku "M jak miłość" Martyna jak najszybciej odłączy się od Agaty. Uzna, że musi odwiedzić Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) i dowiedzieć się czegoś o Marcinie. Agata dostanie potwierdzenie na to, co wie od początku. Wysocka wcale nie zapomniała bowiem o Chodakowskim. Wręcz przeciwnie, ma chyba nadzieję, że jeszcze mogą się zobaczyć. I to też stanie się w 1841 odcinku "M jak miłość", bo Marcin wpadnie do biura i natknie się na kochankę. Wspólnie pójdą na spacer, podczas którego mężczyzna skomplementuje Wysocką.