M jak miłość, odcinek 1841: Martyna zakręci się koło Jakuba. Zmusi ją, żeby odczepiła się od Marcina - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Samotna i zdesperowana Martyna w 1841 odcinku "M jak miłość" znów zainteresuje się Marcinem! Od ich ostatniego spotkania w szpitalu w Sochaczewie, gdy powiedziała, że już go nie kocha, minie już wiele tygodni, Wysocka nie będzie miała pojęcia o tym, że ukochany odzyskał pamięć, że znów jest szczęśliwy z Kamą (Michalina Sosna). Kiedy nadarzy się okazji, by wyrwać się z lasu i zacząć przygotowania do porodu ciężarnej przyjaciółki Agatą (Lidia Pronobis), przygnębiona Martyna uzna, że to dobry moment, by dowiedzieć się co słychać u Marcina, jak on teraz się czuje.

W 1841 odcinku "M jak miłość" Martyna nie posłucha przyjaciółki Agaty

Determinacja Martyny będzie tak wielka, że w 1841 odcinku "M jak miłość" wystroi się jak na wielkie wyjście i nie posłucha dobrej rady Agaty, by trzymała się od Marcina i jego bliskich z daleka. - I ty i on ledwo co pozbieraliście się po tej historii. No nie rób tego! Zwłaszcza sobie... - słowa przyjaciółki nie trafią do desperatki.

Jakub w 1841 odcinku "M jak miłość" powie Martynie, że Marcin odzyskał pamięć

Po telefonie od Martyny zaskoczony Jakub w 1841 odcinku "M jak miłość" zaprosi ją do agencji detektywistycznej, uprzedzając, że tego dnia Marcin tam się nie zjawi, bo ma wolny dzień. Karski powie lekarce, że amnezja Marcina już ustąpiła. Ona nie uwierzy własnym uszom, bo tym samym straci ostatnią nadzieję, że ich miłość mimo wszystko przetrwa.

- Ale jak to odzyskał pamięć? - zapyta zawiedziona Martyna.

- Przypomniał sobie wszystko. No raczej prawie wszystko...Kim jest, co robił, po prostu wrócił do nas...

Martyna nie odczepi się od Marcina w 1841 odcinku "M jak miłość"

- To super. Naprawdę bardzo się cieszę. To wiele zmienia. Może w takiej sytuacji za jakiś czas będziemy mogli się spotkać i pogadać jak starzy dobrzy znajomi... - Martyna w 1841 odcinku "M jak miłość" nie przyjmie do wiadomości, że powinna dać Marcinowi spokój, odczepić się od niego raz na zawsze.

Jakub w 1841 odcinku "M jak miłość" uświadomi byłej kochance Marcina, że nie ma dla niej już miejsca w jego życiu.

- Wiesz, chyba dla was obojga lepiej będzie jeśli jednak zostawicie ten rozdział za sobą...

Marcin w 1841 odcinku "M jak miłość" nie ucieszy się na widok Martyny

Słowa Karskiego przerwie sam Marcin, który w 1841 odcinku "M jak miłość" nieoczekiwanie przyjdzie do biura. Na widok Martyny przybierze dziwny grymas na twarzy, wymuszony uśmiech. Pójdą razem na spacer, ale będzie miał dla niej złe wieści. Dokonał bowiem ostatecznego wyboru, wybrał Kamę, a to co było między nimi jest już definitywnie skończone.