M jak miłość, odcinek 1858: Kinga oczaruje sąsiada w negliżu! Przystojny rozwodnik namiesza w jej małżeństwie i rozwścieczy Piotrka - ZDJĘCIA

W 1858 odcinku "M jak miłość" Kinga (Katarzyna Cichopek) nieświadomie wpadnie w oko nowemu sąsiadowi! Przygotowania do sylwestrowej nocy przybiorą zupełnie niespodziewany obrót, gdy Zduńska otworzy drzwi nieznajomemu, nie mając pojęcia, że za moment zrobi się bardzo niezręcznie! Zrelaksowana w lekkim szlafroku i z maseczką na twarzy, Kinga stanie oko w oko z Dariuszem Hoffmanem (Mateusz Rusin) - przystojnym rozwodnikiem, ojcem Sary (Nadia Smyczek). Mężczyzna w 1858 odcinku "M jak miłość" na jej widok wyraźnie się speszy, a sytuacja przybierze jeszcze ciekawszy obrót, gdy do mieszkania wróci Piotrek (Marcin Mroczek) i zastanie żonę w dwuznacznej sytuacji. Jak zakończy się to niezręczne spotkanie i dlaczego sąsiad postanowi odwiedzić Zduńskich? Poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.