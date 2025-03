M jak miłość, odcinek 1857: Intratny interes Jagody i Tadeusza. Dorobią się wielkich pieniędzy? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozpaczliwy telefon Szymka do Marcina i Kamy! Ujawni, co Radek zrobił Izie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1857 odcinku "M jak miłość" Tadeusz opowie o planach rozwoju firmy. Nie da się ukryć, że "TK Flora" przynosi dochody, a sadownik jest jedynym dostawcą roślin i usług ogrodniczych w okolicy. Kiemlicz na codzień współpracuje m.in. z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) czy młodym Kacprem (Bartosz Ziewiec) i spotyka się z klientami. Firma dobrze prosperuje, ale już w 1857 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Jagoda z Tadziem mogą wkrótce jeszcze bardziej się wzbogacić!

Tadeusz powie Kacprowi o intratnych planach

- Zawieziemy te zakupy do Jagody, a potem podrzucimy ziemię i paprotki do pani Marii. Na dzisiaj skończyłeś - zapowie Tadeusz w rozmowie z Kacprem.

- A szef nie? - zdziwi się chłopak.

- Ja jeszcze muszę podjechać z Bartkiem do jednego inwestora do Gródka. Szykuje się duża robota, duże zlecenie na cały teren zielony, a klient mógł się spotkać tylko w sobotę, więc sam widzisz... - Kiemlicz wyjaśni, że wkrótce może mieć natłok pracy, a co za tym idzie, firma mocno się rozwija. Kolejny interes przyniósłby pieniądze i rozwój biznesu.

Kacper zdenerwuje Tadeusza. Nie życzy sobie, żeby tak do niego mówić!

- No pewnie, jak jest robota to trzeba się cieszyć. Parę razy już panu mówiłem, że jestem ogromnie wdzięczny - przyzna Kacper w 1857 odcinku "M jak miłość".

- A ja ile razy ci mówiłem, żebyś mówił do mnie po imieniu? Wkurza mnie jak ktoś ciągle mówi do mnie na "pan". Ja nie jestem taki stary! - niemal wybuchnie Kiemlicz.

Zapowiada się na to, że Jagoda i Tadeusz mogą spać spokojnie, bo firma Kiemlicza prosperuje bardzo dobrze. Młody Kacper oraz Bartek także nie mają co się martwić o brak pracy.