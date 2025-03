M jak miłość, odcinek 1859: Aneta znajdzie kryjówkę Kasi! Zmusi ją, żeby wróciła do Jakuba - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1857: Dorota zadzwoni do Bartka, ale on zignoruje połączenie! Nie spotka się z żoną - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ucieczka Kasi od Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość" będzie tylko potwierdzeniem tego, że po zdradzie z Mariuszem nie odważy się spojrzeć mężowi prosto w oczy! Oczywiście Karski będzie miał już pewność, że żona go zdradziła z dawnym ukochanym z liceum, ale póki co nie będzie podejrzewał, że to coś więcej niż romans, czy chwilowe zauroczenie.

Rozstanie Kasi i Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość"

Oszukany, porzucony Kuba w 1859 odcinku "M jak miłość" będzie miał za sobą koszmarne święta i Sylwestra, a po Nowym Roku wróci do pracy a agencji detektywistycznej w takim stanie, że Marcin (Mikołaj Roznerski) od razu zapyta przyjaciela o co chodzi. Dopiero wtedy Karski powie głośno o rozstaniu z Kasią, o odejściu żony, liście pożegnalnym, który mu zostawiła kilka dni temu.

"Kuba, zawsze będziesz mi bliski i pewnie zawsze, na swój sposób, będę cię kochała, ale muszę wyjechać. Muszę zastanowić się, co dalej. Proszę cię, nie szukaj mnie" - to będą ostatnie słowa zdradzieckiej Kasi przed ucieczką.

Jakub pobije Mariusza w 1859 odcinku "M jak miłość"

W 1859 odcinku "M jak miłość" Jakub nie będzie wiedział, gdzie jest Kasia, ale domyśli się, że ukryła się w domu kochanka. Pojedzie do Mariusza, lecz nie zastanie tam ukochanej. Architekt, który zniszczył małżeństwo Karskich wyjaśni detektywowi, że nie widział Kasi od kilku dni, że wysłała mu tylko SMS-a na pożegnanie. Po tym, co Jakub usłyszy od rywala, przestanie nad sobą panować i wymierzy Mariuszowi potężny cios. Taki na jaki zasłużył!

W tym miejscu Aneta znajdzie Kasię w 1859 odcinku "M jak miłość"

To Aneta pierwsza odnajdzie Kasię w hotelu i w 1859 odcinku "M jak miłość" rozprawi się z przyjaciółką. Przecież ją też Kasia okłamała, złożyła jej fałszywą przysięgę, że skończy z Mariuszem raz na zawsze. A potem poleciała do niego i przespała się z nim! Kiedy zdradziecka żona Jakuba otworzy drzwi, Chodakowska pośle jej lodowate spojrzenie.

- Kaśka, co ty wyprawiasz? - Mariusz jest miłością mojego życia i wiem, że nie potrafię z niego zrezygnować... Ja nie mam siły ani odwagi, żeby odejść od Kuby. Wiem, jak bardzo będzie cierpiał - wyzna zapłakana Kasia, którą w 1859 odcinku "M jak miłość" zacznie gryźć sumienia.

Głupie tłumaczenia Kasi w 1859 odcinku "M jak miłość"! Nie chciała zdradzić Jakuba

Po tych słowach Kasia w 1859 odcinku "M jak miłość" będzie się tłumaczyć Anecie, że wcale nie chciała zdradzić Jakuba! Jej wyjaśnienia zabrzmią jednak jak jedna wielka kpina. Bo przecież porzuciła męża dla faceta, o którym nic nie wie! Co prawda byli razem w szkole, ale wówczas Mariusz ją zostawił. Wyjechał z kraju na wiele lat, zniknął z jej życia i nie wiadomo dokładnie, co się z nim działo przez ten czas.

- Ja nie chcę krzywdzić Kuby. To taki dobry człowiek, ważny dla mnie, zawsze będzie mi bliski... - doda Kasia, cytowana przez światseriali.interia.pl.

Aneta w 1859 odcinku "M jak miłość" nie daruje Kasi zdrady z Mariuszem i ucieczki od Jakuba

Aneta w 1859 odcinku "M jak miłość" nie wytrzyma i wygarnie Kasi prawdę prosto w oczy. Stanie po stronie Jakuba, który nie zasłużył na to, jak go potraktowała żona. Tyle razem przeszli, a ona bezczelnie i z pełnym wyrachowaniem zadrwiła z jego miłości.

- Ty nie tylko nie kochasz Kuby, ale go też nie szanujesz. A on, jak nikt inny, zasługuje na prawdę. Ma prawo usłyszeć, że już go nie kochasz i że w twoim życiu jest ktoś inny. Czy ty naprawdę myślisz, że ktoś taki jak Kuba zgodzi się na jakieś resztki? Zgodzi się zastąpić miłość litością? Nie dość, że już go zdradziłaś, to teraz chcesz go jeszcze bardziej upokorzyć? Serio? - rzuci gorzko Aneta.

W 1859 odcinku "M jak miłość" Kasia wróci do Jakuba tylko po rozwód!

Po wpływem Anety w 1859 odcinku "M jak miłość" Kasia wróci do Jakuba, ale tylko po to, żeby zażądać rozwodu. Zdruzgotany Karski nie odpowie żonie ani słowem. Nawet na nią nie spojrzy.

- Kuba, jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego znam, ale ja zakochałam się w kimś innym. Chcę rozwodu... Przepraszam...