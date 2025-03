M jak miłość, odcinek 1857: Kim jest nowa ukochana Rafała? Tajemnicza Ola zawróci mu w głowie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1857: Lekarz Doroty nie przestanie się o nią troszczyć! Po powrocie do Polski nadal będzie pod jego opieką - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rafał w 1857 odcinku "M jak miłość" wyjawi prawdę o swojej nowej miłości. Tajemnicza Ola skradnie serce policjanta, który dłuższy czas był singlem. Przypomnijmy, że kiedyś wzbudzał duże zainteresowanie Ali (Alicja Ostolska), która robiła niemal wszystko, byle zwrócić uwagę przystojnego Stadnickiego. Niestety on nie odwzajemniał uczuć sporo młodszej dziewczyny.

Rafał długo wzdychał do Soni (Barbara Wypych), która ostatecznie ułożyła sobie życie z Jankiem (Thomas Kollarik). Mimo dużych zawirowań i przeciwności losów, para wyjechała z Grabiny i od lat nie ma z nimi większego kontaktu. Wygląda jednak na to, że los uśmiechnął się także do Rafała, bo sam policjant powie Natalce o Oli. Kim jest tajemnicza kobieta?

Rafał zwierzy się Natalce w 1857 odcinku "M jak miłość"

Natalka z Rafałem będą odbywać dyżur na komendzie, kiedy poruszą temat Sylwestra. Policjantka nie wie, że córka Hania (Wiktoria Basik) planuje zeswatać ją z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) i gorąco zaprasza Lisieckiego do wspólnej zabawy.

- A ty co masz taką minę? Dziewczyna dała ci kosza? - zapyta Natalka w 1857 odcinku "M jak miłość".

- Jeszcze nie, ale jest na to spora szansa - uzna smutno Stadnicki.

- Co ty mówisz? Serio chodzi o dziewczynę? Nie mówiłeś, że się z kimś spotykasz - zdziwi się Mostowiaczka.

- Chciałem zaprosić ją gdzieś na Sylwestra, ale akurat wypada mi dyżur - pożali się policjant.

Natalka da Rafałowi dobrą radę

- Aż bym się z tobą zamieniła, ale obiecałam Hani, że zrobię tort, sylwestrową kolację...

- Nie no, oczywiście Hania jest najważniejsza. Pogadam z Olą, wytłumaczę jej, że tak to jest z nami gliniarzami... Świątek piątek na dyżurze - Rafał wyraźnie nie będzie w humorze.

- Słuchaj, jeśli myśli o tobie na poważnie, zrozumie! - uzna Natalka w 1857 odcinku "M jak miłość". Zdradzamy, że Mostowiaczka załatwi koledze wolny dyżur w pracy. Podsunie Karskiemu (Patryk Szwichtenberg) pomysł, by wyręczył Stadnickiego. O dziwo, jej plan zadziała. Jak rozwinie się nowa miłość Rafała? To się jeszcze okaże.