M jak miłość, odcinek 1842: Grzesiek po zbliżeniu zostawi Lenkę? Nowa Sara szybko pozbędzie się rywalki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1842 odcinku "M jak miłość" w klasie Lenki pojawi się nowa uczennica Sara, z którą połączy ją nie tylko profil szkoły! A to dlatego, że nowej koleżance Zduńskiej wpadnie w oko także i jej chłopak Grzesiek, na którego nastolatka od razu zagnie parol! Oczywiście, dziewczyna zda sobie sprawę, że chłopak już będzie miał ukochaną, ale to wcale nie będzie jej przeszkadzać! A wręcz przeciwnie, gdyż nastolatek tak jej się spodoba, że postanowi go zdobyć za wszelką cenę i to nawet kosztem córki Kingi i Piotrka, której już raz i inna koleżanka próbowała zniszczyć związek, gdy nagadała bzdur na jej temat Grześkowi i to jeszcze w jej urodziny, w efekcie czego on z nią zerwał! Ale wówczas dzięki Piotrkowi nieporozumienie udało się wyjaśnić, a chłopak wrócił do Zduńskiej, którą w 1842 odcinku "M jak miłość" znów zostawi?

Nowa Sara szybko doprowadzi Lenkę do łez w 1842 odcinku "M jak miłość"!

W 1842 odcinku "M jak miłość" Sara zrobi wszystko, aby pozbyć się Lenki, w której dostrzeże swoją rywalkę! I niestety szybko jej się to uda, gdyż już swojego pierwszego dnia doprowadzi Zduńską do łez! Co takiego wymyśli i zrobi jej cwana nastolatka? Czy przeciągnie Grześka na swoją stronę i to tuż po tym, jak nastolatkowie będą rozmawiali o swoim pierwszym razie, czego świadkiem stanie się przerażony Piotrek, który od razu wpadnie w panikę, że jego małoletnia córka chce już uprawiać seks? Czy między Lenką a Grześkiem faktycznie dojdzie do zbliżenia, po którym w 1842 odcinku "M jak miłość" chłopak zostawi Zduńską dla jej nowej koleżanki?

Kogo wybierze Grzesiek w 1842 odcinku "M jak miłość"?

A może w 1842 odcinku "M jak miłość" związek nastolatków wcale się nie skończy, a Grzesiek, gdy pozna prawdziwą twarz Sary nie będzie chciał mieć z nią więcej do czynienia i zdecydowanie stanie po stronie swojej zranionej ukochanej? Tym bardziej, że już raz udowadniał przed Piotrkiem, że jest wart miłości jego córki, więc może w 1842 odcinku "M jak miłość" historia zatoczy koło? Czy Lenka i Grzesiek wciąż będą razem? A może Sarze jednak uda się odbić chłopaka Zduńskiej? Czy córka Kingi i Piotrka w końcu definitywnie odpuści sobie chłopaka, przez którego już wcześniej także była prześladowana i przez inne rówieśniczki, gdy te nie mogły zdzierżyć ich szczęścia, a teraz znów to się powtórzy w przypadku nowej koleżanki? Tego dowiemy się już niebawem!