M jak miłość, odcinek 1841: Justyna przed ucieczką skłóci się z Kasią! Karska mocno tego pożałuje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Justyna ucieknie z Polski w 1841 odcinku "M jak miłość". Zanim o tego dojdzie, kryminalistka postanowi ostatni raz odwiedzić Kasię. Uzna, że nie może wyjechać bez pożegnania po tym, jak dużo pomogła jej siostra. Kiedyś miały fatalne relacje, ale obecnie Karska była nawet gotowa przejąć opiekę nad córeczką Justyny. Lekarka nadal myśli, że siostra zgłosi się na odsiadkę i odsiedzi wyrok. Nie wie, że Justyna z Krzyśkiem (Adrian Brząkała) planują ucieczkę na Dominikanę, by kobieta nie wylądowała za kratami.

Ostatnie spotkanie Kasi i Justyny w 1841 odcinku "M jak miłość" to koszmar

Justyna faktycznie zajrzy do kliniki, ale trafi na najgorszy możliwy moment. Kasia będzie mocno rozgoryczona po kłótni z Anetą. Chodakowska zwróci jej uwagę, by nie pakowała się w coraz bardziej zażyłą relację z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Nie trudno się domyślić, że w lekarce budzą się dawne emocje, a przystojny architekt czaruje żonę Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Właśnie w związku z tą kwestią dojdzie do ostrej wymiany zdań między Kasią a Anetą.

- Kasia, dobrze, że jesteś. Tak wybiegłaś od nas szybko, a ja chciałam pogadać. Masz chwilę? - zagai Justyna, ale od razu spotka się z ostrą reakcją Karskiej.

- Justyna, przepraszam cię, ale gonię z robotą. Za chwilę mam kolejnego pacjenta, a poza tym praca to nie jest miejsce na rodzinne pogaduszki. Odezwę się jutro, ok? - lekarka spławi siostrę, ledwo na nią patrząc.

- Jutro? Tylko wiesz, właśnie... Ok... - Justyna zobaczy, że nie ma po co ciągnąć rozmowy. Opuści gabinet, wsiądzie do auta Krzyśka i odjedzie. To nie będzie wymarzone pożegnanie.

Kasia zreflektuje się w 1841 odcinku "M jak miłość", ale będzie za późno

Do Karskiej dotrze, że bardzo nieprzyjemnie potraktowała siostrę, więc chwilę po jej wyjściu z kliniki pobiegnie na parking. Niestety nie da rady zatrzymać Justyny, która już jej nie zauważy. Razem z Krzyśkiem odjadą, a po powrocie do domu Kasia dostanie kolejną niespodziankę od losu. W drzwiach zauważy list od Justyny i od razu wyczuje, że coś jest nie tak. Odczyta ważne słowa siostry i zrozumie, że przegapiła ostatnią okazję, by widzieć Justynę na żywo.