M jak miłość, odcinek 1840: W Bostonie Dorota dowie się, że czeka ją tam długie leczenie. Dr Davies uprzedzi ją, że szanse są niewielkie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kiedy w 1840. odcinku „M jak miłość” Tomasz (Ziemowit Wasielewski) spotka się z Adą (Marta Lewandowska), okaże się, że w jego małżeństwie z Dorotą on nie miał nic do powiedzenia – rządziła w nim uparta Kawecka, której on musiał się podporządkowywać (co nie przeszkodziło w jego zdradach). Nie zmieniła się, gdy poznała Bartka. Tomasz pomógł Dorocie w ucieczce, bo go poprosiła o przysługę, a potem dał jej słowo, że nic nie powie Lisieckiemu. Teraz tego żałuje i stoi po stronie Bartka.

W 1840. odcinku „M jak miłość” Dorota będzie przechodzić eksperymentalną terapię w Bostonie

W 1840. odcinku „M jak miłość” widzowie przekonają się, że Dorota żyje. Przebywa w Instytucie Onkologii w Bostonie na eksperymentalnej terapii. Prowadzący ją dr George Davies da jej do zrozumienia, że leczenie będzie miało długi przebieg:

- Musimy uzbroić się w cierpliwość. Na tym etapie nie można jednoznacznie stwierdzić, jak organizm zareagował na leczenie. Ukierunkowane interwencje w ścieżce glikozy to metoda, która nadal jest testowana. Uprzedzaliśmy panią, a pani wyraziła zgodę na eksperymentalną terapię. Być może nie wystąpi żadna reakcja. A może zdarzy się cud…

W 1840. odcinku „M jak miłość” Dorota przyzna lekarzowi, że wierzy w cuda

Dorota powie lekarzowi, że wierzy w cuda. Dr Davies ucieszy się z takiego nastawienia i doda na koniec, że:

- Wszyscy trzymamy za panią kciuki. I wydaje się – na co wskazują wyniki – że pojawił się cień nadziei.

Czas pokaże, czy Dorota wyzdrowieje i kiedy zobaczy ją Bartek.