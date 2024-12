M jak miłość, odcinek 1838: Marcin po odzyskaniu pamięci w końcu zapomni o Martynie! Będzie liczyć się tylko Kama - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin w końcu w pełni wróci do rodziny Chodakowskich! A to dlatego, że pod wpływem wypadku Szymka (Staś Szczypiński), detektyw wreszcie odzyska pamięć i przypomni sobie swoich najbliższych i to nie tylko dzieci - Maję (Laura Jankowska) i Szymka, byłą żonę Izę (Adriana Kalska), matkę Aleksandrę (Małgorzata Pieczyńska) czy brata Olka (Maurycy Popiel), ale także i Kamę, a więc nie będzie już miejsca dla Martyny! Tym bardziej, że w 1838 odcinku "M jak miłość" kontakt ze Ślązaczką się urwie po jej wyjeździe do Rudy do stryja Erwina (Andrzej Dopierała)! A Chodakowski za namową matki zrobi wszystko, aby ją odnaleźć!

- Nie zwlekaj, jedź! - poradzi mu Aleksandra.

Marcin przypomni sobie miłość do Kamy w 1838 odcinku "M jak miłość"!

I wówczas w 1838 odcinku "M jak miłość" nie będzie już miejsca dla Martyny, o której Marcin w końcu przestanie myśleć, z resztą zgodnie z jej ostatnią wolą. Tym bardziej, że wówczas dla Chodakowskiego będzie liczyć się już wyłącznie Kama, gdyż detektyw przypomni sobie, że to właśnie ona, a nie Wysocka jest miłością jego życia! I w 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin poruszy niebo i ziemię, aby ją odnaleźć! Tym bardziej, że załamanej Ślązaczki już nie będzie u stryja Erwina, która po rozmowie z nim przepadnie jak kamień w wodę! Dlatego Chodakowski poszuka wsparcia u Ani (Alina Szczegielniak)!

- Byłem u Erwina i Kama po prostu przepadła... Masz może pomysł, dokąd mogła pójść? - zapyta jej Marcin.

Czy Chodakowskiemu uda się odnaleźć zaginioną Kamę w 1838 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy w 1838 odcinku "M jak miłość" Ania będzie wiedziała, gdzie mogła podziać się Kama? Możliwe, że tak, gdyż Ślązaczka wyląduje nad jeziorem, gdzie wcześniej zabrał je Chodakowskie. Jednak czy siostra Kamy to w ogóle skojarzy? I przede wszystkim, czy w 1838 odcinku "M jak miłość" detektyw zdąży się tam zjawić na czas? Tym bardziej, że zdesperowana ukochana zdecyduje się na ryzykowny krok i w ubraniach zacznie wchodzić do wody! Czy Marcinowi uda się odnaleźć i uratować ukochaną? Czy para znów będzie szczęśliwa jak wcześniej? Tego dowiemy się już niebawem!