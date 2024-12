M jak miłość, odcinek 1837: Tajny plan Izy i Szymka! To dzięki niemu Marcin odzyska pamięć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin zdecyduje się dołączyć do Izy, która zabierze dzieci na wieś. Choć tak naprawdę będzie chciał przede wszystkim uciec od wciąż otaczającej go Kamy (Michalina Sosna), a jego nieszczere intencje od razu wyczuje Szymek! Do tego stopnia, że wcale nie ucieszy się z przyjazdu ojca, w przeciwieństwie do swojej siostry, która jeszcze nie będzie rozumieć, co tak naprawdę dzieje się z detektywem. Ale starszy syn Chodakowskich już tak! Dlatego w 1837 odcinku "M jak miłość" zareaguje tak, a nie inaczej...

- Szymek, a ty co myślisz o ognisku z tatą? Fajnie będzie, co? - zagai go Iza.

- Może być - powie z obojętnością Szymek.

Iza wpadnie na pomysł, jak pomóc Marcinowi odzyskać pamięć w 1837 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1837 odcinku "M jak miłość" Iza od razu wyczuje, że jest jakieś ale i od razu dopyta o nie syna. I wówczas Szymek kolejny raz wyrzuci, co leży mu na sercu. Tym bardziej, że jego cierpliwość już będzie się kończyć, gdyż w zachowaniu Marcina nie będzie widać żadnej poprawy, bo detektyw wciąż nie odzyska pamięci i sobie go nie przypomni...

- Ale... - Chodakowska spróbuje pociągnąć go za język.

- Ale to nie jest ten sam tata, co kiedyś. Wiem, że jest chory, ale.. Mam dość tego, że on tylko udaje, bo tak naprawdę mnie już nie kocha! - wybuchnie chłopiec.

- Synek, tata nie pamięta wielu rzeczy, to prawda. Ale na pewno nie zapomniał tego, że cię kocha - zapewni go matka.

Ale w 1837 odcinku "M jak miłość" Chodakowska na tym nie poprzestanie! Tym bardziej, że wpadnie na pomysł, jak Szymek może pomóc Marcinowi w odzyskaniu pamięci! Dlatego zawrze z synem tajny pakt, który w końcu rzeczywiście przyniesie pożądany efekt!

- I myślę, że jest coś, co mogłoby mu pomóc. Spróbuj to traktować normalnie, tak jak kiedyś. Jakby nic się między wami nie zmieniło, okej? - zaproponuje Iza, a Szymek oczywiście na to przystanie.

Chodakowski wreszcie przypomni sobie syna w 1837 odcinku "M jak miłość"!

W 1837 odcinku "M jak miłość" Szymek zastosuje się do prośby Izy i znów zacznie traktować ojca tak jak kiedyś. I choć początkowo niewiele tym ugra, przez co chłopiec już będzie gotowy się poddać, to w końcu rada jego matki się sprawdzi! A to dlatego, że w 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin w końcu odzyska pamięć i przypomni sobie swojego syna, gdy jego życie zostanie zagrożone po ugryzieniu przez szerszenia, ale mimo tego Szymek będzie udawał twardziela! Tyle tylko, że jego stan drastycznie się pogorszy, przez co Chodakowscy rozpoczną dramatyczną walkę z czasem, pod wpływem której wreszcie wróci dawny Marcin!

