M jak miłość, odcinek 1837: Kama nie dowie się o odzyskaniu pamięci przez Marcina! Straci nadzieję i zdecyduje się na desperacki krok - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" zrezygnowana Kama wyjedzie do stryja Erwina. Ślązaczka w końcu odpuści sobie Marcina, gdy kolejny raz spotka się z jego odrzuceniem. Zdradzamy, że Chodakowski wybierze Izę (Adriana Kalska), a także dzieci - Maję (Laura Jankowska) i Szymka (Staś Szczypiński) i choć na siłę zaproponuje, że może pojechać razem z nim, to ukochana wyczuje, że nie jest to szczere i sama postanowi się wycofać. Tyle tylko, że stanie się to dla niej w najgorszym momencie! A to dlatego, że w 1837 odcinku "M jak miłość" pod wpływem wypadku Szymka, Marcin wreszcie odzyska pamięć i przypomni sobie swoich najbliższych, ale niestety Kama się o tym nie dowie!

Zrezygnowana Kama straci nadzieję na to, że Marcin odzyska pamięć w 1837 odcinku "M jak miłość"!

W 1837 odcinku "M jak miłość" załamana Kama zwierzy się Erwinowi, jak bardzo tęskni za starym Marcinem. I choć stryj zrobi wszystko, aby ją pocieszyć i podtrzymać na duchu, to Ślązaczka będzie przekonana, że tym razem straciła go już na dobre! Oczywiście, w 1837 odcinku "M jak miłość" Ślązak nawet nie pozwoli jej tak myśleć, ale ona i tak będzie wiedziała swoje. I zupełnie nie poradzi sobie z tą myślą...

- Nawet nie wiesz jak bardzo za nim tęsknię. Ale za tym starym Marcinem. Tym, który tak bardzo mnie kochał - zwierzy mu się Kama.

- On wróci dziecko, zobaczysz. Wyzdrowieje - zapewni ją stryj.

- Wszyscy mi to powtarzają. A ja boję się, że nie wyzdrowieje, że tym razem... straciłam go już na zawsze - przyzna smutno Ślązaczka.

- Ani tak nie gadaj - poprosi ją Erwin.

Zdesperowana Kama utopi się w rzece w 1838 odcinku "M jak miłość"?

Tyle tylko, że Kama w 1837 odcinku "M jak miłość" go nie posłucha, zupełnie nieświadoma tego, że Marcin już odzyskał pamięć i sobie o niej przypominał! Oczywiście, Chodakowski od razu wyruszy na Śląsk w poszukiwaniach ukochanej, ale niestety u stryja już jej nie zastanie. I choć detektyw poruszy niebo i ziemię, aby ją odnaleźć, to Ślązaczka przepadnie jak kamień w wodę! I to dosłownie, gdyż w 1838 odcinku "M jak miłość" Kama zacznie wchodzić w ubraniach do jeziora! Czy zrezygnowana dziewczyna zdecyduje się desperacki krok? Przekonamy się już niebawem!