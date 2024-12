M jak miłość, odcinek 1836: Nowe życie Julii i Dimy z Nadią! Zaczną je na przekór Budzyńskim - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" Julia, Dima i Nadia wyruszą w drogę ku nowemu życiu! Choć wcale nie będzie to takie proste, gdyż z ich związkiem nie pogodzą się Budzyńscy! I nic dziwnego, gdyż nową wybranką Ukraińca zostanie była kochanka Andrzeja, która nie dość, że najpierw próbowała zabrać Magdzie męża, to teraz jeszcze weźmie się za jej przybraną córkę, którą ona już zdążyła pokochać jak swoją. I w 1836 odcinku "M jak miłość" Malicka to osiągnie, gdyż Dima faktycznie odbierze im córkę, aby ta mogła wspólnie z nim i jego nową wybranką wyjechać nad morze. I mimo iż Budzyński będzie próbował go przed tym powstrzymać, to niestety nic nie osiągnie, gdyż Ukrainiec nie zrezygnuje z Julii!

Dima zabierze Budzyńskim córkę i wyjedzie z nią i Julią 1836 odcinku "M jak miłość"!

W 1836 odcinku "M jak miłość" kochankowie rozpoczną nowe życie i to na przekór Budzyńskim! A to dlatego, że ani Andrzej, ani tym bardziej Magda nie pogodzą się z jego wyborem. I choć po mężu i Budzyńska będzie chciała przemówić Ukraińcowi do rozsądku, to prawnik ją powstrzyma, gdyż zda sobie sprawę, że Dima nie odpuści i to nawet po poznaniu historii jego i Julii, o której Malicka sama mu opowie. Wówczas w 1836 odcinku "M jak miłość" małżonkowie będą już bezradni, a Magda będzie musiała patrzeć jak Nadia u boku Julii już zupełnie o niej zapomina. I kompletnie się z tym nie pogodzi...

- Obiecała, że będzie się opiekować Nadią. Ty sobie to wyobrażasz? No i pojechali nad morze z naszą Nadią... - oburzy się Magda po ich wyjeździe.

Magda przewidzi, jak skończy się nowe życie Julii i Dimy w 1836 odcinku "M jak miłość"!

W przeciwieństwie do Julii i Dimy, którzy w 1836 odcinku "M jak miłość" będą naprawdę szczęśliwi. Szczególnie, że już nie będą musieli się ukrywać i w końcu będą mogli wieść wspólne życie z Nadią, co zdecydowanie nie spodoba się Magdzie.

- I co teraz będzie? Jak? Przecież to jest jakaś paranoja! - uzna Budzyńska.

Tym bardziej, że już w 1836 odcinku "M jak miłość" Budzyńska zacznie mieć złe przeczucia, które niestety się sprawdzą! A szczęście Julii i Dimy wcale nie potrwa długo, gdyż kochankowie wraz z Nadią ulegną poważnemu wypadkowi! Czy wyjdą z niego cało? Tego dowiemy się już niebawem!

- Mam złe przeczucia... - przyzna żona Andrzeja, której słowa niestety okażą się prorocze!