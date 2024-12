M jak miłość, odcinek 1836: Magda znienawidzi Dimę za romans z Julią. Nie będzie już chciała jego pomocy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Nie od Dimy, ale od Andrzeja w 1836 odcinku "M jak miłość" Magda dowie się, że Julia znów wkroczyła do jej życia. Kiedyś kochanka Budzyńskiego, a teraz oficjalnie zostanie nową dziewczyną ojca Nadii. Samotny wdowiec będzie tak oczarowany Malicką, tak uskrzydlony niespodziewanym uczuciem, że postanowi zostać w Polsce na stałe. Nie tylko po to, by wreszcie zająć się córkę, ale po to, żeby razem z Julią stworzyć rodzinę dla Nadii. Dla Dimy nie tylko własne szczęście, ale także dobro córki będzie najważniejsze.

Magda zazdrosna o Julię w 1836 odcinku "M jak miłość"

Ale Magda w 1836 odcinku "M jak miłość" wpadnie w szał na wieść, że Julia uwiodła Dimę. Nie z zazdrości o Ukraińca, który do niedawna był w niej bez wzajemności zakochany. Uciekł do Ukrainy, by nie stawiać Budzyńskich w niezręcznej sytuacji i zabić w sobie tę miłość. I uda mu się odkochać w Magdzie dzięki... Julii. Tylko dla Magdy to będzie ziszczenie najgorszego koszmaru. Dotrze do niej, że teraz Julia będzie przybraną matką Nadii.

- Nie chce jej w naszym życiu! Ona będzie teraz rozpieprzać kolejną rodzinę?! Najpierw próbowała odebrać ciebie, teraz będzie próbowała odebrać Nadię! Jak ty możesz tak spokojnie o tym rozmawiać? - zarzuci mężowi wzburzona Magda.

Konfrontacja Magdy z Julią w 1836 odcinku "M jak miłość"

A kiedy w 1836 odcinku "M jak miłość" Julia przyjedzie do siedliska i stanie twarzą w twarz z Magdą, dojdzie do nerwowej konfrontacji. Wszystko, co Magda usłyszy z ust Malickiej podziała na nią jak płachta na byka. Bo nowa dziewczyna Dimy tylko potwierdzi, że teraz ona zajmie ważne miejsce u boku Nadii.

Magda okaże Dimie nienawiść w 1836 odcinku "M jak miłość"

Jak w tej sytuacji w 1836 odcinku "M jak miłość" zachowa się Dima? Nie będzie miał dość odwagi, by wytłumaczyć się Magdzie z tego, co go łączy z Julią. Niby będzie tak walczył o miłość do Julii, szacunek innych, a nie zdobędzie się na to, żeby szczerze porozmawiać z Magdą, której tyle zawdzięcza, którą Nadia pokochała jak mamę.

Kiedy Magda w 1836 odcinku "M jak miłość" zobaczy jak Dima reaguje na Julię, jak cieszy się na wspólny wyjazd, pośle mu pełne nienawiści spojrzenie. Wściekła Budzyńska odrzuci też pomoc ojca Nadii, który zaoferuje, że weźmie za nią worki ze śmieciami.