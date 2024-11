M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1835: Bartek waleczny jak Lucjan! Barbara zdradzi Lisieckiemu prawdę o zmarłym mężu - ZDJĘCIA

W 1835 "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) upadnie na samo dno, ale Barbara (Teresa Lipowska) nie pozwoli, by Lisiecki się stoczył. Zobaczy w zachowaniu mężczyzny cechy podobne do jej zmarłego męża. Wszyscy kochali Lucjana (śp. Witold Pyrkosz), który często był swoistym spoiwem w rodzinie Mostowiaków. Chociaż Mostowiak odszedł lata temu, Barbara dopiero w 1835 odcinku "M jak miłość" zdradzi Bartkowi prawdę o zmarłym mężu. To postawi Lisieckiego na nogi?