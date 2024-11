M jak miłość, odcinek 1833: Martyna zaczai się na Marcina i Kamę, a potem ucieknie przed nim do szpitala! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Rozłąka Martyny z Marcinem w 1833 odcinku "M jak miłość" źle wpłynie na Wysocką, która z trudem pogodzi się z tym, że utraciła kolejną miłość. Rozkochała w sobie Marcina, trzymając u siebie przez wiele miesięcy, ale teraz będzie musiała nauczyć się żyć bez niego.

Martyna w 1833 odcinku "M jak miłość" zacznie nowe życie bez Marcina!

Kolejne spotkania AA i odwyk sprawią, że w 1833 odcinku "M jak miłość" Martyna nie sięgnie znów po alkohol, wytrwa w trzeźwości, lecz będzie bardzo cierpiała bez Marcina. Postanowi jednak, że dla ich wspólnego dobra, nie mogą się już kontaktować. Rozstanie to najlepsze wyjście, skoro rodzina przejęła kontrolę nad Marcinem.

Ucieczką Martyny od myśli o Marcinie w 1833 odcinku "M jak miłość" będzie praca w szpitalu w Sochaczewie. Po blisko roku przerwy znów będzie leczyła pacjentów, zacznie brać dyżur za dyżurem, by lepiej znieść samotność, nie wracać do pustego domu w Kampinosie.

Marcin i Kama w 1833 odcinku "M jak miłość" obserwowani przez Martynę

Tylko raz w 1833 odcinku "M jak miłość" Martyna się złamie i zbliży do Marcina, by sprawdzić jak teraz wygląda jego życie, jak sobie radzi po powrocie do Kamy (Michalina Sosna) i dzieci. Dlatego Wysocka zaczai się na parę przed blokiem Chodakowskiego, będzie obserwowała jak się śmieją, spacerują razem. I stąd wysnuje wniosek, że Marcin jest na najlepszej drodze do wyleczenia z amnezji, że odzyskanie pamięci to tylko kwestia czasu.

Martyna w 1833 odcinku "M jak miłość" nie zrobi nic, by zburzyć pozorne szczęście Marcina i Kamy. Jak podaje "Świat Serialiodjedzie spod jego osiedla, wróci do szpitala do Sochaczewa, lecz to będzie marna kryjówka. Bo Chodakowski szybko ją tam znajdzie. Kiedy nie zastanie ukochanej w leśniczówce, domyśli się, że wróciła do pracy w szpitalu.

Marcin odnajdzie Martynę w szpitalu w 1833 odcinku "M jak miłość"

Podczas spotkania z Martyną w 1833 odcinku "M jak miłość" Marcin zażąda odpowiedzi na pytanie czy chce się z nim rozstać już na zawsze, czy to ostateczny koniec ich związku. Wysocka okłamie ukochanego, że nie mogą być razem, że odzyskał rodzinę, dzieci i Kamę i teraz przy nich jest jego miejsce.

Pod wpływem emocji przemęczona Martyna już po pożegnaniu z Marcinem w 1833 odcinku "M jak miłość" nagle straci przytomność. Zemdleje i upadnie na podłogę, a na ratunek pośpieszy jej przyjaciółka Agata (Lidia Pronobis). Ale powód omdlenia Martyny może być także zupełnie inny...