Na dobre i na złe, odcinek 939: Podła dziennikarka dorwie się do sprawy odłączonego pacjenta. Iga nie zazna spokoju - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 939: Porwana Blanka przeprowadzi nielegalną operację! Straci prawo do wykonywania zawodu?

"Na dobre i na złe" odcinek 939 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Iga nie uwolni się od sprawy śmierci pacjenta, która wywołuje niemałe emocje. Kaczorowska nadal staje w opozycji do zdania przebiegłego Markiewicza, który tylko nakręca wszystkich na scenariusz, że lekarka to morderczyni. Co prawda, sam doskonale wie, że mężczyzna nie miał szans na przeżycie, ale mimo wszystko dokłada rywalce na każdym kroku. Sytuacja zgęstnieje jeszcze bardziej, bo w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Alex (Paweł Małaszyński) doniesie koleżance, że po Leśnej Górze kręci się pewna dziennikarka.

Cwana dziennikarka zniszczy Igę?

- (...) Zaczepiła mnie na SORze dziennikarka... Pytała o ciebie... - cytuje słowa Zagajewskiego portal światseriali.interia.pl.

- Nie chciałam, żeby wszyscy się dowiedzieli w ten sposób - westchnie lekarka, przekonana, że kolejne pogłoski i plotki wcale nie pomogą.

- Ja wiedziałem. Sprawdziłem was wszystkich w internecie, jak dostałem tę robotę - przyzna Alex, ale lekarka od razu sprostuje to, co widnieje na jej temat w prasie.

- Dlaczego? - zainteresuje się Kaczorowska.

- Poznawanie nowych ludzi nie jest łatwe, ale jak powiesz komuś, że czytałeś jego artykuł w piśmie medycznym... - wzruszy ramionami Aleś.

- Artykuły o mnie nie były w pismach medycznych tylko w najgorszych szmatławcach - szybko zaznaczy Kaczorowska.

Alex wesprze Igę w trudnym momencie w 939 odcinku "Na dobre i na złe"

- Postąpiłbym tak samo jak ty. Nie masz się czego wstydzić - Zagajewski okaże Idze spore wsparcie. Nie będzie oceniał i wesprze Kaczorowską. Dopiero potem w 939 odcinku "Na dobre i na złe" okaże się, że lekarz ma co do lekarki większe uczucia...

- Nie wstydzę się, tylko... (...) nie przyjmuje do wiadomości, że w jego stanie to już była uporczywa terapia... Jestem już tym zmęczona, chcę iść dalej ze swoim życiem... - stwierdzi Iga.

Jeszcze w tym samym odcinku znajomi z Leśnej Góry padną sobie w ramiona!