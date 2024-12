Na dobre i na złe, odcinek 939: Pocałunek Igi i Aleksa! Tak się zacznie nowy romans w Leśnej Górze? ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 938: Ciężarna Blanka porwana przez bandytów Sergia! Dorwą ją przed wyjazdem do Mario - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 939 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Alex i Kaczorowska wpadną w namiętne objęcia! Jak do tego dojdzie, że Zagajewski poderwie Igę? Wcześniej raczej nie zapowiadało się na płomienny wybuch uczuć między tą dwójką. Alex wciąż aklimatyzuje się wśród personelu, a lekarka ma na głowie poważne problemy. Może w tej sytuacji jakaś odskocznia jest wręcz pisana?

Alex wesprze Igę w 939 odcinku "Na dobre i na złe" w związku ze sprawą śmierci pacjenta

Zagajewski będzie zorientowany w dużych problemach Igi, która wciąż nie ma jasnej sprawy w kwestii odłączenia umierającego pacjenta. Żona zmarłego mężczyzny nie może pogodzić się ze stratą i uznaje, że lekarka odebrała ukochanemu szansę. Nie da sobie przetłumaczyć, że dla tego pacjenta nie było nadziei. Zresztą przeciwko Idze stoi cwany i doświadczony profesor dam Markiewicz (Marcin Troński), który nakręca całą sprawę.

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Alex doniesie Idze, że spotkał dziennikarkę, która węszy w sprawie śmierci pacjenta. Lekarz od razu pokaże, że stoi po stronie Igi. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Zagajewski przyzna się, że czytał o całej sprawie w gazetach oraz Internecie. Iga ze smutkiem przyzna, że większość z tych rzeczy było podkręcane i zmyślane.

- (...) Postąpiłbym tak samo jak ty. Nie masz się czego wstydzić - uzna przymilnie Alex.

- Nie wstydzę się, tylko... (...) nie przyjmuje do wiadomości, że w jego stanie to już była uporczywa terapia... Jestem już tym zmęczona, chcę iść dalej ze swoim życiem... - stwierdzi Iga.

Pierwszy pocałunek Igi i Alexa w 939 odcinku "Na dobre i na złe"!

Zagajewski spostrzeże, że koleżanka jest w kiepskim humorze. Od razu wpadnie na pewien pomysł.

- Daj mi kwadrans i zejdź do kotłowni - zaproponuje nieoczekiwanie lekarz z Kazachstanu. - (...) Wiem, jak to jest, jak próbujesz postępować właściwie i dostajesz za to od życia kopa za kopem - pocieszy koleżankę.

Iga faktycznie przyjdzie na zaproszenie do kotłowni, gdzie dostanie zaskakujące zadanie. Alex zaproponuje wyładowanie emocji, rozwalając stare sprzęty.

- Lepiej? - zapyta Zagajewski.

- Lepiej - uzna zadyszana Iga. - Dziękuję - powie kobieta i pocałuje lekarza w policzek. On jednak szybko zmieni kierunek i weźmie lekarkę w objęcia?! Do czego doprowadzi pierwszy pocałunek pary?! To okaże się niebawem.