Barwy szczęścia, odcinek 3109: Natalia i Cezary w sądzie z Sofią i małym Czarkiem. To będzie przełomowa rozprawa! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3109 - piątek, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

To będzie ważne spotkanie w 3109 odcinku "Barw szczęścia"! Cezary z Natalią stawią się w sądzie, a Sofia przyjdzie na rozprawę z małym Czarkiem. Zdradzamy, że w życiu Rawicza padną wiążące, istotne decyzje, które rzutują na dalszy los i całą przyszłość malutkiego chłopca. Chodzi bowiem o oficjalne przejęcie ojcostwa.

Przypomnijmy, że Sofia początkowo ukrywała ciążę oraz poród, a cwana Józefina (Elżbieta Jarosik) sama doszła do prawdy o tym, że Czaruś to jej wnuk. Cezary dowiedział się o wszystkim po czasie, ale oczywiście zrobił wiele, by dojść do prawdy. Ostatecznie wszyscy dostali potwierdzenie, że chłopiec to biologiczny synek Rawicza. Biznesmen i Natalia prawie się rozstali, ale na szczęście poukładali swoje sprawy. Sama Sofia zrozumiała, że musi szukać miłości gdzieś indziej.

Cezary z Natalią spotkają się w sądzie z Sofią

Zdradzamy, że atmosfera w 3109 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie pełna niechęci i afer. Wręcz przeciwnie, Cezary z Natalią świadomie stawią się na rozprawie, podczas której sąd wyda odpowiednie postanowienia, by Cezary oficjalnie stał się tatą Czarka. Także we wszystkich papierach oraz dokumentach. Sofia nie będzie już dłużej samotną mamą, chociaż oczywiście na miłość i związek z Rawiczem nie ma co liczyć.

Zwoleńska pokaże klasę w 3109 odcinku "Barw szczęścia" i przyjdzie z ukochanym do sądu. Jej obecność na pewno nie będzie niezbędna przy rozprawie, ale jednak tym gestem udowodni, że nie zostawi ukochanego i wspiera go na każdym kroku.

Cezary oficjalnie uznany za ojca Czarka

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" Cezary zostanie uznany za ojca Czarka. Na miejscu znajdzie się także przebiegła Józefina, która z trudnem powstrzyma emocje. Będzie bardzo szczęśliwa, ale jej plany odnośnie usilnego połączenia rodziców niemowlaka chyba nie wyparują. Czy dalej będzie próbowała wskrzesić dawne uczucia u syna i niedoszłej synowej? To się jeszcze okaże.