Barwy szczęścia, odcinek 3106: Kasia w więzieniu pozna tajemniczą Brygidę. Więźniarka pomoże uwolnić się od koszmaru? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3106 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kasia wyląduje w więzieniu i zacznie nowe życie. Pobyt za kratami będzie miał niewiele wspólnego od dotychczasowych przyzwyczajeń kobiety. Tym bardziej, że sama weźmie na siebie winę za śmierć Szymańskiego. Będzie bowiem przekonana, że to ona potrąciła mężczyznę samochodem, a potem zostawiła go bez pomocy i sprawdzenia, czy w ogóle żyje. Początkowo Górka pomyśli, że to zwierzę, ale późniejsze wydarzenia sprawią, że otworzy szeroko oczy. Połączy fakt śmierci Szymańskiego w nocy w lesie z jej stłuczką. Sama przyzna się policji, że to ona zabiła mężczyznę... Trafi za kraty!

Nowa rzeczywistość Kasi w więzieniu w 3106 odcinku "Barw szczęścia"

Kasia wyląduje za kratami i będzie musiała przywyczaić się do nowej rzeczywistości. Przestanie mieć stały kontakt z Mariuszem (Rafał Cieszyński) oraz Ksawciem (Bartosz Gruchot). Poczuje doskwieranie przerażenia, smutku i samotności. Co ciekawe, Karpiuk nie będzie czekał bezczynnie na powrót Kasi do domu. Weźmie całą winę na siebie, nagada policji, że to on jest winny śmierci Szymańskiego i też trafi za kraty! Na wolności zostanie za to Łukasz (Michał Rolnicki), który bardzo przejmie się losem byłej żony. Zrobi wszystko, byle tylko jej pomóc.

Więźniarki Brygida i Elwira pomogą Kasi w więzieniu w 3106 odcinku "Barw szczęścia"

Zdradzamy, że Kasia nawiąże za kratami nowe znajomości. Załamana kobieta nie będzie chciała szukać przyjaciół, ale więźniarki Elwira oraz Brygida okażą się pomocne i przyjazne. Szczególnie Brygida w 3106 odcinku "Barw szczęścia" zauważy wielkie nieszczęście Kasi, spróbuje ją pocieszyć i wesprzeć. Podaruje jej słodką przekąskę, ale to nie postawi Górki na nogi. Ważne jednak, że osadzone znajdą wspólny język.

Czy Brygida oraz Elwira przyczynią się do zamknięcia koszmaru i wyjścia Kasi na wolność? Możliwe, że okażą się pomocne w trudnej dla Górki sytuacji.