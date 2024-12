Pierwsza miłość, odcinek 3938: Marta z Arkiem zdemaskują psychola Mateusza! Znajdą go w domu, gdzie przetrzymywał Emilkę

"Pierwsza miłość" odcinek 3938 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3938 odcinku "Pierwszej miłości" Marta znajdzie trop psychola Mateusza. Mężczyzna umiejętnie lawiruje w sieci intryg i kłamstw. Nieźle wymyślił swoją śmierć, by uśpić czujność wszystkich. Dopiero Piotrek (Michał Mikołajczak) zwrócił uwagę na fakt, iż coś w historii kryminalisty mocno nie pasuje. Miał stuprocentową rację, bo przecież mężczyzna jest nadal groźny i cwany jak nigdy!

Marta będzie pewna, że Mateusz skrzywdzi Brunona

Marta w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" będzie niemal przekonana, że psychol dorwał księdza Brunona (Konrad Jałowiec) i chce mu zrobić krzywdę! Przestraszona kobieta przeprowadzi śledztwo wraz z Arkiem. Spróbują odkryć, co tak naprawdę planuje kryminalista. To oczywiście będzie trudne do ustalenia, bo Mateusz ma swoje sposoby, by wciąż wymigiwać się od odpowiedzialności.

Marta trafi na trop chaty, w której była przetrzymywana wraz z Emilką!

Co ciekawe, w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" historia zatoczy koło. Marta trafi na trop chaty, gdzie Mateusz zwabił ją, by w końcu dopaść Emilkę. Uważni widzowie Polsatu pamiętają zapewne sceny w domku, gdzie psychol więził kobiety. W tamtym okresie zdobył zaufanie Marty, podawał się za kogoś zupełnie innego, by w końcu wywieźć ją na odludzie i tam użyć jej jako "wabika" dla Emilki. Niestety córka Śmiałka (Paweł Okoński) dała się podejść, nie przewidziała zagrożenia i wpadła w pułapkę. Na szczęście obie kobiety przeżyły, ale trauma pozostała.

Czy tym razem psychol Mateusz skrzywdzi księdza? Marta z Arkiem będą w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" bardzo blisko psychopaty.