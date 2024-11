M jak miłość, odcinek 1831: Jagoda w szpitalu. Zbyt duża dawka stresu skończy się dla żony Tadeusza dramatycznie - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1831. odcinku serialu „M jak miłość” Jagoda będzie świadkową na ślubie Doroty i Bartka

W 1831. odcinku serialu „M jak miłość” Dorota i Bartek wezmą od dawna wyczekiwany, zwłaszcza ze strony Lisieckiego, ślub. To on postara się dokonać niemożliwego i wybłagać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gródku termin na jego zawarcie, choć dostępnych już nie będzie. Dorota poprosi Kiemliczową, by została na jej ślubie świadkową. Żona Tadzika bardzo przejmie się swoim zadaniem.

W 1831. odcinku serialu „M jak miłość” Jagoda trafi do szpitala

W 1831. odcinku serialu „M jak miłość” Jagoda, jako osoba niezwykle emocjonalna i żywo reagująca na wszystko, co dzieje się wokół niej, zareaguje dużym stresem na ślub ciężko chorej na raka Kaweckiej. Kiemliczowa już wcześniej bardzo przeżyła informację o jej chorobie. A teraz jeszcze dojdzie do tego emocjonujący ślub, nie taki do końca radosny w sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy Dorota dożyje jego pierwszej rocznicy. Wszystko to spowoduje, że ciężarna Jagoda poczuje się źle. Trafi do szpitala!

Jaki będzie poród Jagody w „M jak miłość”?

W 1810. odcinku Jagoda obliczyła, że dziecko urodzi się na Gwiazdkę. Czy scenarzyści i nam, widzom, zaserwują malucha jej i Tadzika na Boże Narodzenie? Czy będzie specjalny odcinek świąteczny, w którym będzie to jednym z wątków? I najważniejsze – czy Jagoda rzeczywiście zdecyduje się na poród naturalny, jak zaplanowała? Czy Tadeusz wytrzyma to psychicznie?

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2