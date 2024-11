M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1831: Dorota po ślubie z Bartkiem zatwierdzi testament u notariusza! Zostawi mężowi cały majątek - ZDJĘCIA

Ślub Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) w 1831 odcinku "M jak miłość" będzie jedną z ostatnich, szczęśliwych chwil tej pary. Ale zanim chora na raka Dorota zniknie, odejdzie od Bartka zadba o to, by jej kolejny mąż nie musiał się o martwić o to, że teraz zostanie sam. I do tego z niczym! Tuż po ceremonii ślubnej milionerka w 1831 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do notariusza i zatwierdzi testament. Cały swój majątek Dorota zapisze Bartkowi. Świadoma tego, że lada moment umrze, więc zabezpieczy przyszłość męża. Czy to naprawdę koniec historii miłości tej pary? Sprawdź, co już wiadomo!