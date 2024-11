M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1829: Marcin nie zdoła zapomnieć o Martynie! Dla niej odrzuci własną rodzinę - ZDJĘCIA

W 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) wciąż nie odzyska pamięci i nie przypomni sobie swoich najbliższych. Choć Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) będzie robiła wszystko, aby syn odzyskał jakiekolwiek wspomnienia. Tyle tylko, że w 1829 odcinku "M jak miłość" Chodakowski wciąż będzie myślami przy Martynie (Magdalena Turczeniewicz), którą jako jedyną będzie kojarzył i z którą sam będzie szukał kontaktu. I to w przeciwieństwie do własnej rodziny! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!