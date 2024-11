M jak miłość, odcinek 1829: Marcin każe Olkowi odwieźć się do Martyny! Zagrozi, że i tak to zrobi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin wciąż nie odzyska pamięci i nie przypomni sobie swoich bliskich. Mimo iż oni będą robić wszystko, aby to zmienić. Olek załatwi bratu wizytę u wybitnego specjalisty, który będzie prowadził badania nad amnezją pourazową, z kolei Aleksandra spróbuje dotrzeć do syna przez wspomnienia z dzieciństwa, ale niestety nie przyniesie to żadnych rezultatów, gdyż Chodakowski wciąż niczego sobie nie przypomni. Tym bardziej, że w 1829 odcinku "M jak miłość" detektyw i tak będzie myślami wyłącznie przy Martynie, która po jego powrocie do rodziny niespodziewanie zerwie z nim kontakt. I wówczas Marcin zacznie się o nią straszliwie martwić. Do tego stopnia, że zdecyduje się spełnić, dane jej słowo przed swoim wyjazdem i do niej wrócić!

Marcin postawi Olkowi ultimatum w W 1829 odcinku "M jak miłość"!

W 1829 odcinku "M jak miłość" Chodakowski zwróci się do brata z pilną prośbą. Marcin poprosi Olka, aby odwiózł go z powrotem do Martyny, na co lekarz oczywiście nie będzie chciał przystanąć. Ale detektyw nie pozostawi mu wyboru, gdyż da mu jasno do zrozumienia, że jeśli się nie zgodzi, to on sam i tak to zrobi. I w ten sposób w 1829 odcinku "M jak miłość" bliscy znów stracą nad nim kontrolę!

- Słuchaj, możesz mnie zawieźć do Martyny? - zapyta Marcin.

- Marcin, nie uważam, żeby to był dobry pomysł - stwierdzi Olek.

- Posłuchaj mnie, całe moje życie, które pamiętam to są ostatnie 4 miesiące. Martyna jest jedyną osobą, którą znam i do której mam zaufanie. Więc albo mnie do niej zawieziesz, albo sam tam pojadę - zagrozi Chodakowski.

Chodakowski nie zdoła powstrzymać brata przed powrotem do Martyny w 1829 odcinku "M jak miłość"!

I wówczas w 1829 odcinku "M jak miłość" Olek nie będzie miał innego wyjścia i ostatecznie zgodzi się zawieść Marcina do Martyny. Mimo iż do ostatniej chwili spróbuje go przekonać, aby tego jednak nie robił. Ale Chodakowski pozostanie nieugięty!

- Słuchaj, jeszcze raz proszę cię, abyś to uszanował. Po prostu nie chce, aby ktoś niepokoił Martynę. Okazała mi tyle troski i pomocy. To byłoby wobec niej nie w porządku - poprosi Marcin.

- Przecież to ty ją właśnie niepokoisz. Dlatego uważam, że to nie jest dobry pomysł, abyśmy tam jechali i dla ciebie i dla niej - spróbuje wpłynąć na niego Olek, ale niestety w 1829 odcinku "M jak miłość" nic tym nie wskóra, gdyż brat nie odpuści!