M jak miłość, odcinek 1827: Marcin nie wyleczy się z amnezji. Olek będzie bezradny! Kolejne badania nic nie wykażą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1827 - wtorek, 12.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Co prawda Marcin nie pojawi się w 1827 odcinku "M jak miłość" na ekranie, ale wątek dotkniętego amnezją Chodakowskiego będzie kontynuowany. Tyle tylko, że z perspektywy Olka, który zamieszkał z bratem, sprowadził do jego mieszkania ich matkę Aleksandrę (Małgorzata Pieńkowska), by osobiście się nim zająć, doglądać wizyt u lekarzy specjalistów, wdrożyć niezbędne leczenie.

Marcin w 1827 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciał odzyskać pamięci?

Niestety Olek w 1827 odcinku "M jak miłość" nie zdoła pomóc Marcinowi, który nadal nie rozpozna nikogo z rodziny, ani matki, ani Kamy, a z dziećmi, Szymkiem (Staś Szczypiński) i Mają (Laura Jankowska) nie będzie miał jeszcze kontaktu. Zastanawiający jest jednak fakt, że Marcin nie przyzna się Olkowi, że ma już przebłyski wspomnień, że przypomniał sobie Kamę i swoje dzieci. Jakby wcale nie chciał odzyskać pamięci i dawnego życia...

Badania Marcina w 1827 odcinku "M jak miłość" nie wykażą przyczyny amnezji

Z relacji Olka, którą w 1827 odcinku "M jak miłość" lekarz ortopeda przekaże Barbarze (Teresa Lipowska) będzie wynikało, że z Marcinem wcale nie jest lepiej. Seniorka rodu Mostowiaków przyjedzie do Marcina z niezapowiedzianą wizytą, lecz Olek nie wpuści jej do swojego brata. Barbara nie zobaczy Marcina, który i tak by jej nie rozpoznał.

- Marcin śpi, nie chciałbym go budzić. Mieliśmy ciężką noc. Niedawno wróciliśmy z kolejnych badań - wyjaśni Olek, który w 1827 odcinku "M jak miłość" nie opuści brata nawet na krok, ale będzie bezradny wobec amnezji Marcina, nie znajdzie przyczyny utraty pamięci i szans na to, że brat wszystko sobie przypomni.

W 1827 odcinku "M jak miłość" widzowie nie zobaczą kulis wizyt Marcina u lekarzy specjalistów, neurologów i psychologów. Nie poznają też diagnozy w sprawie amnezji Chodakowskiego.

Koszmary senne Marcina w 1827 odcinku "M jak miłość"! Nikogo nie pozna

Nic dziwnego, że Barbara w 1827 odcinku "M jak miłość" będzie zdruzgotana stanem Marcina, którego kocha jak wnuka, który ją traktuje jak ukochaną ciocię. Szczególnie, że Olek uprzedzi Mostowiakową, że czas nie działa na korzyść Marcina, że mimo starań bliskich nie przypomina sobie przeszłości.

- Dalej dalej jest jakiś zagubiony, niepewny. W nocy ma koszmary senne. Ale najgorsze jest to, że on nikogo nie poznaje... Jego mama, Kama i Olek są kompletnie załamani... - ujawni Barbara w rozmowie z Marysią (Małgorzata Pieńkowska).

- Tak, jakie to wszystko jest smutne i niesprawiedliwe... - stwierdzi Rogowska.

Barbara postawi diagnozę w sprawie amnezji Marcina w 1827 odcinku "M jak miłość"

- Wiesz, może bliskość dzieci, rodziny, ich miłość sprawi, że Marcin wróci do zdrowia i do nich - doda Barbara, ale niestety w 1827 odcinku "M jak miłość" Olek dalej będzie izolował Marcina od Kamy i dzieci. Tylko on i Aleksandra będą mieli do niego dostęp, a to może nie wystarczyć. Bo gdyby Marcin był otoczony ludźmi, którzy zawsze go wspierali, tak jak Barbara, może szybciej odzyskałby pamięć.

M jak miłość. Kama zrezygnuje z Marcina. Wyzna Ani i stryjowi, że już ma inną