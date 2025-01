M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1838: Iza podziękuje Marcinowi, że wrócił. Po rozstaniu z Radkiem ucieszy się, że jest blisko - ZDJĘCIA

W 1838 odcinku "M jak miłość" Iza (Adriana Kalska) zabierze Marcina (Mikołaj Roznerski) do mieszkania, które po rozstaniu zostawił jej Radek (Philippe Tłokiński) i znów razem z dziećmi będą stanowili cudowną rodzinę. Amnezja Marcina sprawiła, że zbliżył się do Izy, bo tylko byłej żonie mógł zwierzyć się z tego, co naprawdę czuje. To oznacza, że między Chodakowskimi jeszcze nie wszystko skończone? Szczęśliwa Iza w 1838 odcinku "M jak miłość" podziękuje Marcinowi, że wrócił do niej i dzieci... Co wydarzy się dalej? Poznaj szczegóły.