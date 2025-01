M jak miłość, odcinek 1838: Afera o wspólny wyjazd Marcina z dziećmi. Iza podejmie decyzję, ale na drodze stanie coś jeszcze - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin ogłosi chęć wspólnego wyjazdu z dziećmi. Stęskniony Chodakowski powróci do rodziny z pełnym wachlarzem wspomnień. Odkąd Szymek został ugryziony przez szerszenia, detektyw pamięta dzieci, relacje z bliskimi i swoją przeszłość. Już w szpitalu ogłosił synowi, że "wrócił", a uradowany Szymek nie będzie mógł oderwać wzroku od ojca. Wreszcie dostanie jego szczerą, niewymuszoną uwagę. Sam Chodakowski postanowi zrobić wszystko, by jakoś wynagrodzić dzieciom stracony przez amnezję czas.

Marcin zaproponuje wyjazd z Mają i Szymkiem. Iza musi się zgodzić

Już w szpitalu w 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin wspomni o planach wyjazdu z dziećmi. Na szczęście lekarz Szymka przekaże zatroskanym rodzicom, że chłopcu nic nie jest. Oczywiście ugryzienie przez szerszenia było groźne dla jego zdrowia i życia, ale specjaliści odpowiednio zadbają o chłopca i pomogą mu odzyskać siły.

Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość" rzuci pomysł wspólnych wakacji z dziećmi, na co musi wyrazić zgodę Iza. - (...) Chcesz zabrać dzieci na wakacje? - dopyta kobieta.

- Jeżeli się zgodzisz... Myślę, że dzieciaki też się za mną stęskniły... - wyjaśni Marcin.

- No pewnie, że tak... Szymek nie odstępuje cię na krok... - zauważy Iza, zgadzając się na urlop byłego męża z pociechami.

- Iza, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić jaką traumę przeszliście przez tą moją amnezję, naprawdę... Do tej pory trudno mi to ogarnąć... - wyzna speszony detektyw.

Afera o wyjazd Mai i Szymka. Dzieciaki skłócą się o urlop

O dziwo, Iza nie będzie miała obiekcji co do wyjazdu Marcina z Mają i Szymkiem. Co więc wywoła aferę? Otóż to sami zainteresowani tak się ucieszą na pomysł wyjazdu z tatą, że od razu zaczną kłócić się o miejsce wyjazdu!

- Wiecie co? Mama się zgodziła, żeby zabrać was na krótkie wakacje - ogłosi uśmiechnięty Marcin.

- Naprawdę, ale super! A dokąd jedziemy? W góry?! - od razu wypali Szymek.

- Nad morze! - Maja jasno przeciwstawi się bratu.

I tu rozpocznie się spór najmłodszych o miejsce wyjazdu. Maja będzie wolała odpocząć nad morzem, a Szymek przeżyć przygodę w górach. Marcin umiejętnie odsunie decyzję o destynacji urlopu na inny dzień.