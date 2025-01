Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3101: Stefaniak nastawi Sonię przeciwko Dominice! Pokaże do czego jest zdolny - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3101 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sonia (Weronika Nockowska) będzie tak zaślepiona miłością do psychopaty Roberta Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz), że nie zorientuje się, że jej wybranek bywa nie tylko czarujący, ale też bezwzględny i brutalny. Najpierw zapewni Sonię, że zadba o nią i jej syna, by potem w 3101 odcinku "Barw szczęścia" wmówi jej, że Dominika (Karolina Chapko) i Sebastian (Marek Krupski) chcą ją skrzywdzić, odebrać jej dziecko. Niedojrzała, naiwna Sonia uwierzy we wszystko, co Robert jej powie.